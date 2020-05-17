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Религия и мировоззрение
2020-05-17T22:56
https://ria.ru/20200517/1571587894.html
Священник РПЦ рассказал о состоянии протоиерея Димитрия Смирнова
https://cdn25.img.ria.ru/images/92801/93/928019395_0:320:1331:1069_1036x0_80_0_0_cbcfff3b5e27859cf96b0c1e094df6a5.jpg
РИА Новости

Священник РПЦ рассказал о состоянии протоиерея Димитрия Смирнова

22:56 17.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПротоиерей Дмитрий Смирнов. Архив
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Архив
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Состояние здоровья госпитализированного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрия Смирнова улучшилось, сообщил РИА Новости советник патриаршей комиссии по вопросам развития домашнего образования Алексей Комов.
Ранее источник в РПЦ подтвердил РИА Новости, что известный московский протоиерей Дмитрий Смирнов заразился коронавирусом.
"Отец Дмитрий сказал, что чувствует себя лучше", - заявил Комов.
Он процитировал сообщение Смирнова, которое ему передал секретарь протоиерея.
"Дорогие мои деточки, друзья-молитвенники, братья и сестры, состояние моего здоровья значительно улучшилось. Я еще нахожусь в больнице, но в обычной палате. Температура нормальная, иду на поправку. Сердечно благодарю всех вас за молитвенную поддержку", - написал в сообщении Смирнов.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновРусская православная церковьОбщество
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