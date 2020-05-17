Священник РПЦ рассказал о состоянии протоиерея Димитрия Смирнова

"Отец Дмитрий сказал, что чувствует себя лучше", - заявил Комов.

"Дорогие мои деточки, друзья-молитвенники, братья и сестры, состояние моего здоровья значительно улучшилось. Я еще нахожусь в больнице, но в обычной палате. Температура нормальная, иду на поправку. Сердечно благодарю всех вас за молитвенную поддержку", - написал в сообщении Смирнов.