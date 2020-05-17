Священник РПЦ рассказал о состоянии протоиерея Димитрия Смирнова

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Состояние здоровья госпитализированного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрия Смирнова улучшилось, сообщил РИА Новости советник патриаршей комиссии по вопросам развития домашнего образования Алексей Комов.
Ранее источник в РПЦ подтвердил РИА Новости, что известный московский протоиерей Дмитрий Смирнов заразился коронавирусом.
"Отец Дмитрий сказал, что чувствует себя лучше", - заявил Комов.
Он процитировал сообщение Смирнова, которое ему передал секретарь протоиерея.
"Дорогие мои деточки, друзья-молитвенники, братья и сестры, состояние моего здоровья значительно улучшилось. Я еще нахожусь в больнице, но в обычной палате. Температура нормальная, иду на поправку. Сердечно благодарю всех вас за молитвенную поддержку", - написал в сообщении Смирнов.
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