Число зараженных коронавирусом в Египте выросло за сутки на 510

КАИР, 17 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Число случаев инфицирования коронавирусом в Египте превысило 12 тысяч, впервые число заболевших за сутки превысило 500, заявил официальный представитель минздрава страны Халед Мугахед.

По словам спикера ведомства, за последние сутки было зафиксировано 510 новых случаев заражения COVID-19. За сутки умерли 18 пациентов.

"Общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Египте к сегодняшнему дню составляет 12 229, из них 3172 человека выздоровели, 630 человек умерли", - приводятся в полученном РИА Новости заявлении слова Мугахеда.

Ранее в воскресенье премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщил об ужесточении мер борьбы с коронавирусом на время праздника разговения Ид аль-Фитр: удлинен комендантский час – с 24 по 29 мая он будет начинаться не с 21.00, а с 17.00. На время праздника будет приостановлена работа общественного транспорта, закрыты все торговые центры, рестораны, увеселительные заведения, все пляжи, парки. Также с 30 мая будет введен масочный режим со штрафами для нарушителей.

С 30 мая, как сообщил премьер, возобновят работу ТЦ и учреждения, предоставляющие гражданам различные услуги. При этом комендантский час с 30 мая в течение двух недель будет длиться с 20.00 до 06.00.

По словам премьера, с середины июня будет объявлено о постепенном возобновлении работы тех объектов, которые были закрыты в связи с коронавирусом, в том числе спортивных, с учетом всех мер предосторожности.

Сейчас комендантский час в Египте действует с 21.00 до 06.00. С 15 мая разрешено возобновить работу гостиниц на курортах Египта с загрузкой до 25%, планируется увеличить загрузку гостиниц до 50% с 1 июня.