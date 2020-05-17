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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T23:10
https://ria.ru/20200517/1571587768.html
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569221900_0:27:1440:837_1036x0_80_0_0_dc2efd18ffee81514d7c422fc4d8996f.jpg
РИА Новости

ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

22:49 17.05.2020 (обновлено: 23:10 17.05.2020)
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© Фото : NIAID-RMLКоронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
© Фото : NIAID-RML
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Такой метод защиты от коронавируса не оказывает необходимого воздействия вне зон прямого попадания веществ. Более того, это может вызвать повреждение глаз, органов дыхательной системы и раздражение кожных покровов.
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Если необходимо продезинфицировать какие-либо поверхности, лучше делать это с помощью тряпки, пропитанной специальными средствами. Перед этим необходимо щеткой или скребком удалить остатки органических загрязнений, напомнили в организации.
ВОЗ также не советует распылять дезинфицирующие вещества на улицах, так как из-за контакта с грязью они перестают действовать.
"Распыление на людей (например, в коридорах, кабинетах или других помещениях) не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. Это может быть вредно с физической и психологической точки зрения и не уменьшит распространение инфекции зараженным человеком воздушно-капельным путем или при прямом контакте", — отмечается в сообщении.
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Кроме того, распыление дезинфицирующих средств на людей может привести к раздражению глаз и кожи, бронхоспазму, тошноте и рвоте.
Пандемия коронавирусной инфекции охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЗдоровьеЗдоровье - ОбществоВОЗОбществоВ мире
Популярные комментарии
как это не эффективным? способ распыления очень эффективно помогает распиливать бюджет.
17 мая, 22:53
The Thing
22910015
Вам виднее, вы его видимо и пилите у себя на родине древних испанцев, итальянцев и прочих европейцев.
17 мая, 23:17
Александр Бородин
610003
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