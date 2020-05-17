ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

Такой метод защиты от коронавируса не оказывает необходимого воздействия вне зон прямого попадания веществ. Более того, это может вызвать повреждение глаз, органов дыхательной системы и раздражение кожных покровов.
Если необходимо продезинфицировать какие-либо поверхности, лучше делать это с помощью тряпки, пропитанной специальными средствами. Перед этим необходимо щеткой или скребком удалить остатки органических загрязнений, напомнили в организации.
ВОЗ также не советует распылять дезинфицирующие вещества на улицах, так как из-за контакта с грязью они перестают действовать.
"Распыление на людей (например, в коридорах, кабинетах или других помещениях) не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. Это может быть вредно с физической и психологической точки зрения и не уменьшит распространение инфекции зараженным человеком воздушно-капельным путем или при прямом контакте", — отмечается в сообщении.
Кроме того, распыление дезинфицирующих средств на людей может привести к раздражению глаз и кожи, бронхоспазму, тошноте и рвоте.
Пандемия коронавирусной инфекции охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
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