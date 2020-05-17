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Религия и мировоззрение
2020-05-17T22:44
https://ria.ru/20200517/1571587664.html
В больнице РПЦ оценили ситуацию с доступом священников к больным COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744579_0:447:2845:2047_1036x0_80_0_0_bce2534f89243da26438600ebf7f1828.jpg
РИА Новости

В больнице РПЦ оценили ситуацию с доступом священников к больным COVID-19

22:42 17.05.2020 (обновлено: 22:44 17.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСвященники в защитных масках на территории ФМБА в Химках
Священники в защитных масках на территории ФМБА в Химках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Священники должны присутствовать у постели больного, порядок их доступа в столичные больницы нужно урегулировать, ситуация уже меняется, заявил в воскресенье главврач Центральной клинической больницы имени Алексия митрополита Московского Алексей Заров.
Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл обратился к столичным властям с просьбой допустить священников в московские больницы, чтобы исповедовать и причащать больных. Сообщалось, что в Московской епархии создана и обучена группа священников для окормления больных коронавирусом, а также других пациентов московских больниц, в которые священников не допускают по санитарным правилам. Также священники в Москве не могут попасть к людям, которые лечатся дома, на карантине.
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"Надеюсь, что в ближайшее время эта ситуация будет совсем отрегулирована и доступ священников будет открыт к больным, страдающим COVID-19. Священник должен иметь возможность посетить тяжелобольного", - сказал Алексей Заров в эфире программы "Парсуна" на телеканале "СПАС".
По его словам, ситуация с посещением священниками пациентов больниц в Москве уже "потихонечку исправляется".
"Со стороны департамента здравоохранения Москвы в такой сложной ситуации было самое строгое отношение. Думаю, что они увидят серьезность отношения духовенства, что они полностью защищены, увидят пользу, которую приносит посещение священниками больных", - подытожил главврач ЦКБ имени святителя Алексия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеРелигияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваОбщество
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