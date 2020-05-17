В больнице РПЦ оценили ситуацию с доступом священников к больным COVID-19

Священники в защитных масках на территории ФМБА в Химках

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Священники должны присутствовать у постели больного, порядок их доступа в столичные больницы нужно урегулировать, ситуация уже меняется, заявил в воскресенье главврач Центральной клинической больницы имени Алексия митрополита Московского Алексей Заров.

Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл обратился к столичным властям с просьбой допустить священников в московские больницы, чтобы исповедовать и причащать больных. Сообщалось, что в Московской епархии создана и обучена группа священников для окормления больных коронавирусом, а также других пациентов московских больниц, в которые священников не допускают по санитарным правилам. Также священники в Москве не могут попасть к людям, которые лечатся дома, на карантине.

"Надеюсь, что в ближайшее время эта ситуация будет совсем отрегулирована и доступ священников будет открыт к больным, страдающим COVID-19. Священник должен иметь возможность посетить тяжелобольного", - сказал Алексей Заров в эфире программы "Парсуна" на телеканале "СПАС".

По его словам, ситуация с посещением священниками пациентов больниц в Москве уже "потихонечку исправляется".

"Со стороны департамента здравоохранения Москвы в такой сложной ситуации было самое строгое отношение. Думаю, что они увидят серьезность отношения духовенства, что они полностью защищены, увидят пользу, которую приносит посещение священниками больных", - подытожил главврач ЦКБ имени святителя Алексия.