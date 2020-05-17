Трамп ответил Обаме на критику мер по борьбе с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в некомпетентности в ответ на критику борьбы с коронавирусом в стране.
В субботу экс-президент Обама появился в прямом эфире мероприятия для студентов, где выступил с резкой критикой чиновников США в части борьбы с пандемией. Он заявил, что люди, на которых лежит серьезная ответственность, "даже не пытаются притворяться, что они знают, что они делают".
"Послушайте, он был некомпетентным президентом, все, что я могу сказать. Ужасно некомпетентным", - сказал Трамп, выступая в воскресенье на лужайке Белого дома.
Позже Трамп продолжил нападки на Обаму в своем Twitter.
"Администрация Обамы оказалась одной из самых коррумпированных и некомпетентных в истории США. Помните, он и Сонный Джо (Джо Байден, который был вице-президентом у Обамы - ред.) - вот причины, по которым я в Белом доме!!!" - написал Трамп.
По последним данным Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрированы 1,47 миллиона случаев коронавируса, умерли 89,2 тысячи человек, свыше 268 тысяч вылечились.
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