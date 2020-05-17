Трамп ответил Обаме на критику мер по борьбе с коронавирусом

В субботу экс-президент Обама появился в прямом эфире мероприятия для студентов, где выступил с резкой критикой чиновников США в части борьбы с пандемией. Он заявил, что люди, на которых лежит серьезная ответственность, "даже не пытаются притворяться, что они знают, что они делают".