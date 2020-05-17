В Белоруссии в ДТП погибли шесть человек

"Сегодня, 17 мая, около 20.15 (совпадает с мск) на 461-м километре автодороги М1 "Брест-Минск-граница Российской Федерации", по предварительной информации, водитель "Рено" выехал на полосу встречного движения, совершил касательное столкновение с автомобилем "Джили" и затем - лобовое столкновение с автопоездом. В результате аварии погибли шесть человек, находящихся в "Рено", - говорится в сообщении пресс-службы.