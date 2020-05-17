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В Белоруссии в ДТП погибли шесть человек
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РИА Новости

В Белоруссии в ДТП погибли шесть человек

22:35 17.05.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате ДТП на трассе М1 в Минской области Белоруссии, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.
"Сегодня, 17 мая, около 20.15 (совпадает с мск) на 461-м километре автодороги М1 "Брест-Минск-граница Российской Федерации", по предварительной информации, водитель "Рено" выехал на полосу встречного движения, совершил касательное столкновение с автомобилем "Джили" и затем - лобовое столкновение с автопоездом. В результате аварии погибли шесть человек, находящихся в "Рено", - говорится в сообщении пресс-службы.
В МВД отметили, что на месте происшествия в Минской области работают сотрудники ГАИ, медики, спасатели.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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