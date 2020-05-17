Экипаж танкера Stolt Tankers отразил атаку пиратов у берегов Йемена

ЛОНДОН, 17 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Команда нефтехимического танкера Stolt Apal, принадлежащего британской компании Stolt Tankers, в воскресенье днем отразила атаку пиратов у берегов Команда нефтехимического танкера Stolt Apal, принадлежащего британской компании Stolt Tankers, в воскресенье днем отразила атаку пиратов у берегов Йемена в Аденском заливе, пострадавших нет, сообщил РИА Новости судовладелец.

"Stolt Tankers подтверждает сообщения о том, что химический танкер Stolt Apal подвергся нападению пиратов в воскресенье 17 мая в Аденском заливе, примерно в 75 километрах к югу от Йемена", - сказал официальный представитель компании.

Около полудня к британскому танкеру на высокой скорости подошли два парусных судна с шестью вооруженными пиратами на борту. Охрана танкера произвела несколько предупредительных выстрелов, однако пираты открыли огонь по судну. "Команда вооруженной охраны открыла ответный огонь, обездвижив один парусник и прекратив преследование", - говорится в заявлении Stolt Tankers.

Танкеру нанесены незначительные повреждения, однако груз остался невредим.