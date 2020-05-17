Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

"…Зафиксировано три обстрела населенного пункта Джубас, один обстрел населенного пункта Квкаба, один обстрел населенного пункта Мардих, один обстрел населенного пункта Кафер-Баттих, один обстрел населенного пункта Маарет-Мухос в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Урум-эс-сугра, один обстрел населенного пункта Хербет-Джезрая, один обстрел населенного пункта Кафер-Таала в провинции Алеппо, один обстрел населенного пункта Сальма в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"*", - сказал Журавлев.
Он добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Афан – Хак-Эль-Сура – аэродром Квайрес – аэродром Метрас.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.