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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-17T22:07
https://ria.ru/20200517/1571587257.html
Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567020378_0:69:2965:1737_1036x0_80_0_0_64f0f9f2469a159e442c8878ecc662a2.jpg
РИА Новости

Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

22:07 17.05.2020
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© AFP 2020 / Abdulwajed Haj EsteifiСирийские боевики ведут обстрел в провинции Идлиб
Сирийские боевики ведут обстрел в провинции Идлиб
© AFP 2020 / Abdulwajed Haj Esteifi
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат Ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
"…Зафиксировано три обстрела населенного пункта Джубас, один обстрел населенного пункта Квкаба, один обстрел населенного пункта Мардих, один обстрел населенного пункта Кафер-Баттих, один обстрел населенного пункта Маарет-Мухос в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Урум-эс-сугра, один обстрел населенного пункта Хербет-Джезрая, один обстрел населенного пункта Кафер-Таала в провинции Алеппо, один обстрел населенного пункта Сальма в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"*", - сказал Журавлев.
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Он добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Афан – Хак-Эль-Сура – аэродром Квайрес – аэродром Метрас.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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16 мая, 22:08
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Идлибе
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Война в СирииЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииДжабхат ан-НусраИдлиб (мухафаза)Латакия (город)АлеппоВ мире
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