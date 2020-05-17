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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T23:04
https://ria.ru/20200517/1571587228.html
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

22:07 17.05.2020 (обновлено: 23:04 17.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. За сутки в Москве скончались 77 пациентов с пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе.
Общее число жертв инфекции в столице составило 1580. Накануне сообщалось о 71 умершем.
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Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В России зарегистрировано 281 752 случая заражения, более 67 тысяч пациентов выздоровели.
Из-за эпидемии во многих регионах страны ввели пропускной режим, в некоторых субъектах при выходе из дома необходимо носить маски.
В то же время в ряде регионов на фоне стабилизации ситуации с эпидемией постепенно ослабляют ограничения, введенные по коронавирусу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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