Премьер Бельгии отреагировала на акцию медиков в брюссельской больнице

БРЮССЕЛЬ, 17 мая - РИА Новости. После акции медперсонала в больнице Сен-Пьер в После акции медперсонала в больнице Сен-Пьер в Брюсселе премьер-министр Бельгии Софи Вильмес заявила о необходимости диалога для решения проблем медиков.

В субботу премьер впервые с начала кризиса с распространением коронавируса посетила две больницы в бельгийской столице. В больнице Сен-Пьер, когда ее кортеж подъезжал к входу в отделение реанимации, выстроившиеся вдоль дороги сотрудники медучреждения демонстративно повернулись спиной к автомобилю главы правительства. Когда она зашла внутрь больницы, медики развернулись и принялись аплодировать сами себе. Видео акции показали бельгийские телеканалы.

"Надо слушать, когда что-то идет не так, и объяснять", - сказала Вильмес, комментируя недоброжелательный прием в интервью телеканалу RTL

Она пояснила, что провела внутри больницы длительную беседу с представителями медперсонала. "Никто не может утверждать, что он не видел, не понял или не почувствовал сложную ситуацию медицинского персонала, которая образовалась еще до кризиса, а затем только обострилась", - сказала премьер. Вильмес подчеркнула, что ее целью было, напротив, облегчить ситуацию, провести переоценку этой профессии.

Бельгийские СМИ сообщают, что причиной демарша медиков стало недостаточное, по их мнению, финансирование, а также недавнее решение правительства, обязывающее медиков выходить на работу в случае санитарного кризиса.

В то же время министр энергетики и окружающей среды в правительстве Вильмес Мари-Кристин Маргем написала в Facebook, что акция была "политизирована". "Эта политизированная инсценировка, направленная на то, чтобы попасть на передовицы газет, противоречит тому, что надо делать сегодня, а именно - вместе созидать", - написала министр, которая позже удалила свой пост.

Власти Бельгии заверяют, что стране удалось значительно снизить уровень распространения коронавируса, который унес жизни более 9 тысяч человек.

За минувшие сутки выявлен 291 новый заболевший, против 345 накануне, а общее число заражений составляет теперь 55 280. Специалисты подчеркивают, что тенденция последних дней на снижение распространения заболевания в стране продолжается, несмотря на проводимые меры по постепенной отмене мер изоляции.