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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T21:53
https://ria.ru/20200517/1571587048.html
Премьер Бельгии отреагировала на акцию медиков в брюссельской больнице
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570295354_0:183:2989:1864_1036x0_80_0_0_3f9bbd30217135d47483eccce86bc96f.jpg
РИА Новости

Премьер Бельгии отреагировала на акцию медиков в брюссельской больнице

21:53 17.05.2020
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© REUTERS / Yves HermanМедицинский персонал в отделении интенсивной терапии в больнице в Брюсселе, Бельгия
Медицинский персонал в отделении интенсивной терапии в больнице в Брюсселе, Бельгия
© REUTERS / Yves Herman
БРЮССЕЛЬ, 17 мая - РИА Новости. После акции медперсонала в больнице Сен-Пьер в Брюсселе премьер-министр Бельгии Софи Вильмес заявила о необходимости диалога для решения проблем медиков.
В субботу премьер впервые с начала кризиса с распространением коронавируса посетила две больницы в бельгийской столице. В больнице Сен-Пьер, когда ее кортеж подъезжал к входу в отделение реанимации, выстроившиеся вдоль дороги сотрудники медучреждения демонстративно повернулись спиной к автомобилю главы правительства. Когда она зашла внутрь больницы, медики развернулись и принялись аплодировать сами себе. Видео акции показали бельгийские телеканалы.
"Надо слушать, когда что-то идет не так, и объяснять", - сказала Вильмес, комментируя недоброжелательный прием в интервью телеканалу RTL.
Она пояснила, что провела внутри больницы длительную беседу с представителями медперсонала. "Никто не может утверждать, что он не видел, не понял или не почувствовал сложную ситуацию медицинского персонала, которая образовалась еще до кризиса, а затем только обострилась", - сказала премьер. Вильмес подчеркнула, что ее целью было, напротив, облегчить ситуацию, провести переоценку этой профессии.
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Бельгийские СМИ сообщают, что причиной демарша медиков стало недостаточное, по их мнению, финансирование, а также недавнее решение правительства, обязывающее медиков выходить на работу в случае санитарного кризиса.
В то же время министр энергетики и окружающей среды в правительстве Вильмес Мари-Кристин Маргем написала в Facebook, что акция была "политизирована". "Эта политизированная инсценировка, направленная на то, чтобы попасть на передовицы газет, противоречит тому, что надо делать сегодня, а именно - вместе созидать", - написала министр, которая позже удалила свой пост.
Власти Бельгии заверяют, что стране удалось значительно снизить уровень распространения коронавируса, который унес жизни более 9 тысяч человек.
За минувшие сутки выявлен 291 новый заболевший, против 345 накануне, а общее число заражений составляет теперь 55 280. Специалисты подчеркивают, что тенденция последних дней на снижение распространения заболевания в стране продолжается, несмотря на проводимые меры по постепенной отмене мер изоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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