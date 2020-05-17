В Подмосковье ликвидировали возгорание бензовозов и контейнеров

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Крупный пожар с возгоранием двух бензовозов и контейнеров в городе Дзержинский Московской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании двух бензовозов и контейнеров на площади 300 квадратных метров в Денисьевском проезде Дзержинского. В 18.50 пожар был локализован, а в 19.39 открытое горение было ликвидировано.
"В 21.15 объявлена полная ликвидация пожара, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.