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В Подмосковье ликвидировали возгорание бензовозов и контейнеров
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РИА Новости

В Подмосковье ликвидировали возгорание бензовозов и контейнеров

21:51 17.05.2020
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Крупный пожар с возгоранием двух бензовозов и контейнеров в городе Дзержинский Московской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании двух бензовозов и контейнеров на площади 300 квадратных метров в Денисьевском проезде Дзержинского. В 18.50 пожар был локализован, а в 19.39 открытое горение было ликвидировано.
"В 21.15 объявлена полная ликвидация пожара, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)ДзержинскийПроисшествия
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