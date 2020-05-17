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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T21:35
https://ria.ru/20200517/1571586908.html
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 2753
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205288_1:0:1000:562_1036x0_80_0_0_deba0be4dbdc1e11ea03374e36e399cb.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 2753

21:35 17.05.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваКонтейнерная зона в Узбекистане
Контейнерная зона в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
ТАШКЕНТ, 17 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 12 человек и достигло 2753, число выздоровевших - на 34, до 2247, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В воскресенье ранее число зарегистрированных случаев выросло до 2741, 12 пациентов скончались, 2213 выздоровели.
"По состоянию на 17 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск), в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2753", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В воскресенье всего было зафиксировано 15 новых случаев COVID-19, в субботу - 52, в пятницу - 41.
По данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 2247. В воскресенье из больниц выписано 34 человека, в субботу - 55, в пятницу - 22. Сейчас на лечении находятся 494 пациента с коронавирусом.
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Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановится транспортное сообщение между Ташкентом и регионами страны. Поэтапное смягчение условий карантина началось еще с 30 апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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