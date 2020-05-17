Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 2753

ТАШКЕНТ, 17 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 12 человек и достигло 2753, число выздоровевших - на 34, до 2247, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В воскресенье ранее число зарегистрированных случаев выросло до 2741, 12 пациентов скончались, 2213 выздоровели.

"По состоянию на 17 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск), в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2753", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В воскресенье всего было зафиксировано 15 новых случаев COVID-19, в субботу - 52, в пятницу - 41.

По данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 2247. В воскресенье из больниц выписано 34 человека, в субботу - 55, в пятницу - 22. Сейчас на лечении находятся 494 пациента с коронавирусом.

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановится транспортное сообщение между Ташкентом и регионами страны. Поэтапное смягчение условий карантина началось еще с 30 апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.