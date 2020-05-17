СМИ: жену президента Албании задержали на акции против сноса театра

Утром в воскресенье жители окружили театр, выступая против его сноса. В числе демонстрантов оказалась жена президента Албании, член парламента и лидер Социалистической партии Моника Кримади. Поддерживая протестующих, она обратилась к прокуратуре страны с призывом арестовать полицейских, действующих против граждан. Позднее несколько демонстрантов, включая Кримади, были задержаны. Оставшимся не удалось помешать осуществлению намерений властей, и ранним утром воскресенья здание театра было разрушено.