Названы первые претенденты на вакцинацию от COVID-19

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кто в первую очередь получит прививку от коронавируса.

Вирусолог напомнил, что вакцинация необходима для создания иммунитета у человека и коснется прежде всего тех, кто находится в группе риска. Это врачи и работники, контактирующие с большим количеством людей.

"Кассиры, например билетеры. Волонтеры, безусловно. Водители такси. Остальным делать нет необходимости", — сказал Зуев в интервью радиостанции НСН .

При этом он добавил, что после группы риска вакцинацию можно будет расширить на всех остальных. По мнению специалиста, в будущем прививки от коронавируса будут ставить так же, как от гриппа.

"Думаю, этот вирус <…> будет посещать нас дважды в год, когда по климатическим причинам у нас снижается уровень иммунитета, то есть поздней осенью и ранней весной",— заключил ученый.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В России зарегистрировано 281 752 случая заражения, 2631 человек скончался, более 67 тысяч пациентов выздоровели.

Из-за эпидемии во многих российских регионах ввели пропускной режим, в некоторых субъектах при выходе из дома необходимо носить маски.

В то же время ряд регионов на фоне стабилизации распространения инфекции постепенно ослабляют ограничения, введенные из-за эпидемии.