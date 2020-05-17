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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T02:12
https://ria.ru/20200517/1571586745.html
Названы первые претенденты на вакцинацию от COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570784920_157:0:3072:1640_1036x0_80_0_0_410120a57727fb2e068dfde19a0e21b6.jpg
РИА Новости

Названы первые претенденты на вакцинацию от COVID-19

21:22 17.05.2020 (обновлено: 02:12 18.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазделение крови на компоненты в лаборатории
Разделение крови на компоненты в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Разделение крови на компоненты в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кто в первую очередь получит прививку от коронавируса.
Вирусолог напомнил, что вакцинация необходима для создания иммунитета у человека и коснется прежде всего тех, кто находится в группе риска. Это врачи и работники, контактирующие с большим количеством людей.

"Кассиры, например билетеры. Волонтеры, безусловно. Водители такси. Остальным делать нет необходимости", — сказал Зуев в интервью радиостанции НСН.

При этом он добавил, что после группы риска вакцинацию можно будет расширить на всех остальных. По мнению специалиста, в будущем прививки от коронавируса будут ставить так же, как от гриппа.
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"Думаю, этот вирус <…> будет посещать нас дважды в год, когда по климатическим причинам у нас снижается уровень иммунитета, то есть поздней осенью и ранней весной",— заключил ученый.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В России зарегистрировано 281 752 случая заражения, 2631 человек скончался, более 67 тысяч пациентов выздоровели.
Из-за эпидемии во многих российских регионах ввели пропускной режим, в некоторых субъектах при выходе из дома необходимо носить маски.
В то же время ряд регионов на фоне стабилизации распространения инфекции постепенно ослабляют ограничения, введенные из-за эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВиктор ЗуевЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Вирус ещё не исследован,природа его не установлена...не рано ли про вакцинацию говорить?
17 мая, 21:40
галина волох ( Морозова )
127732333
Получается, что таксисты, кассиры и билетеры выступят в роли подопытных кроликов?
17 мая, 21:52
lenka031071
911724232
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