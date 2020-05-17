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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T21:21
https://ria.ru/20200517/1571586706.html
США не продвинулись в расследовании происхождения COVID-19, заявил Помпео
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_0:0:2900:1631_1036x0_80_0_0_e2490f8130d8370a0fdbecc84fcf5876.jpg
РИА Новости

США не продвинулись в расследовании происхождения COVID-19, заявил Помпео

21:21 17.05.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США недалеко продвинулись в установлении источника появления коронавируса, и обвинил в этом нежелание КНР предоставлять информацию.
"Мы не намного продвинулись (в расследовании) в сравнении с тем, где были недели назад. Коммунистическая партия Китая неуклонно вводит в заблуждение и отказывается предоставлять информацию Западу. Мы неоднократно обращались с предложением помочь им определить, откуда произошел вирус", - сказал он в эфире радиостанции SiriusXM Patriot.
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Ранее администрация президента США Дональда Трампа дала поручение разведывательному управлению министерства обороны США и ЦРУ выяснить, скрывали ли власти Китая и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) информацию о начале пандемии COVID-19.
Трамп также заявлял, что американская сторона рассматривает версии о том, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Майк ПомпеоКоронавирусыДональд ТрампМинистерство обороны СШАВОЗМИД КНРКитайУханьСШАВ мире
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