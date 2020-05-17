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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T21:12
https://ria.ru/20200517/1571586655.html
В Ульяновской области еще 106 человек заразились коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области еще 106 человек заразились коронавирусом

21:12 17.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
САМАРА, 17 мая - РИА Новости. Еще 106 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Ульяновской области, общее число заболевших возросло до 1366, сообщил губернатор региона Сергей Морозов.
Утром в воскресенье федеральный оперштаб сообщал, что число заразившихся COVID-19 в Ульяновской области выросло на 101 до 1260.
"На 17 мая выявлено еще 106 новых заболевших коронавирусом в Ульяновской области… Всего, по самым оперативным данным, в регионе заболело уже 1366 человек", - написал Морозов на своей странице в Instagram.
По словам главы региона, из 1260 заразившихся, которые отражены в федеральной статистике, в тяжелой форме переносят коронавирус 14 жителей Ульяновской области, симптомы средней тяжести фиксируются у 248 больных, в легкой форме болеют 560 человек, еще 438 зараженных не имеют симптомов болезни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Морозов (политик)Ульяновская областьОбщество
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