В Ульяновской области еще 106 человек заразились коронавирусом

Утром в воскресенье федеральный оперштаб сообщал, что число заразившихся COVID-19 в Ульяновской области выросло на 101 до 1260.

По словам главы региона, из 1260 заразившихся, которые отражены в федеральной статистике, в тяжелой форме переносят коронавирус 14 жителей Ульяновской области, симптомы средней тяжести фиксируются у 248 больных, в легкой форме болеют 560 человек, еще 438 зараженных не имеют симптомов болезни.