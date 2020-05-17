В Израиле умер один пациент с коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Один пациент с COVID-19 умер в Израиле в воскресенье, общее число умерших достигло 272, сообщает министерство здравоохранения.
Согласно данным минздрава на вечер воскресенья, в Израиле коронавирусом на текущий момент больны 3 403 человека, 55 из них в тяжелом состоянии, 44 пациента нуждаются в искусственной вентиляции легких. Всего в Израиле были диагностированы 16 617 случаев заражения коронавирусом, вылечились 12 942 человек (+58).
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В стране разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек. В воскресенье возобновилась учеба в школах. С 20 мая разрешено посещать пляжи.
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