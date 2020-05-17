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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T20:57
https://ria.ru/20200517/1571586216.html
В Израиле умер один пациент с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570331560_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b8d994deef150dd8bb7dd5459a82e86d.jpg
РИА Новости

В Израиле умер один пациент с коронавирусом

20:57 17.05.2020
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© AP Photo / Mahmoud IlleanОртодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
Ортодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud Illean
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Один пациент с COVID-19 умер в Израиле в воскресенье, общее число умерших достигло 272, сообщает министерство здравоохранения.
Согласно данным минздрава на вечер воскресенья, в Израиле коронавирусом на текущий момент больны 3 403 человека, 55 из них в тяжелом состоянии, 44 пациента нуждаются в искусственной вентиляции легких. Всего в Израиле были диагностированы 16 617 случаев заражения коронавирусом, вылечились 12 942 человек (+58).
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В стране разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек. В воскресенье возобновилась учеба в школах. С 20 мая разрешено посещать пляжи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
14 мая, 09:12
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИзраильВ мире
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