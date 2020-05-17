В Израиле умер один пациент с коронавирусом

Согласно данным минздрава на вечер воскресенья, в Израиле коронавирусом на текущий момент больны 3 403 человека, 55 из них в тяжелом состоянии, 44 пациента нуждаются в искусственной вентиляции легких. Всего в Израиле были диагностированы 16 617 случаев заражения коронавирусом, вылечились 12 942 человек (+58).