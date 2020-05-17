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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T21:01
https://ria.ru/20200517/1571586116.html
Число жертв коронавируса во Франции превысило 28 тысяч человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003546_0:32:1884:1092_1036x0_80_0_0_2d3ee5b6bb96f0e9770a853a79617998.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса во Франции превысило 28 тысяч человек

20:52 17.05.2020 (обновлено: 21:01 17.05.2020)
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© AFP 2020 / Mehdi FedouachМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
© AFP 2020 / Mehdi Fedouach
ПАРИЖ, 17 мая – РИА Новости. Количество жертв коронавируса во Франции превысило 28 тысяч, за сутки число выросло на 483 человека, что в пять раз больше, чем накануне, сообщает министерство здравоохранения страны.
В субботу сообщалось о 27625 умерших, тогда их число за сутки выросло на 96.
"С 1 марта мы оплакиваем 28108 смертей, связанных с COVID-19", - говорится в коммюнике. В больницах скончались 17466 человек, в домах престарелых - 10642 заболевших.
Количество госпитализированных продолжает снижаться. В больницах остаются 19361 человек (на прошлой неделе это число составляло 22569), за последние 24 часа были госпитализированы 152 человека. В реанимации находятся 2087 (2776 неделю назад). За сутки в реанимацию поступили 24 новых пациента.
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С момента начала эпидемии были госпитализированы 98569 человек, из них 17,5 тысячи находились в реанимации. Более 61 тысячи выздоровели и были выписаны из больниц, сообщается в коммюнике.
С 11 мая в стране начали снимать ограничения, введенные на фоне эпидемии коронавируса. Начали открываться школы, магазины одежды, парикмахерские и салоны красоты, книжные магазины, однако кафе, бары, рестораны, кинотеатры остаются закрытыми до нового распоряжения властей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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