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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T23:11
https://ria.ru/20200517/1571586063.html
В Бельгии медики устроили "коридор позора" премьер-министру
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571585730_26:0:824:449_1036x0_80_0_0_2272b302acd560fdf800461cdccb2373.jpg
РИА Новости

В Бельгии медики устроили "коридор позора" премьер-министру

20:47 17.05.2020 (обновлено: 23:11 17.05.2020)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране. Видео инцидента опубликовано на ютьюбе.
Вильмес приехала в больницу "Сен-Пьер" в Брюсселе, чтобы обсудить с медперсоналом вопросы, связанные с борьбой с распространением коронавирусной инфекции. Как видно на кадрах, врачи выстроились по обе стороны дороги, по которой проехал кортеж премьера. По мере приближения машин они поочередно стали разворачиваться спиной в знак недовольства решениями властей и отношением к системе здравоохранения.
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Как сообщает телеканал RTBF, в акции приняли участие около 120 сотрудников учреждения. В профсоюзе врачей рассказали, что персонал недоволен распоряжением, согласно которому обязательной становится сверхурочная работа. Кроме того, врачи жалуются на недостаточную финансовую поддержку в условиях пандемии.
"Политики постоянно отворачиваются от нас, когда мы просим о помощи", — сказала журналистам одна из медсестер, добавив, что больницы испытывают острую нехватку персонала.
Как впоследствии заявила Вильмес, чтобы решить возникшие в сфере здравоохранения проблемы, необходим диалог с медперсоналом. В интервью телеканалу RTL она подчеркнула, что целью ее беседы с сотрудниками брюссельской больницы было облегчить работу врачей и медсестер.
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"Никто не может утверждать, что он не видел, не понял или не почувствовал сложную ситуацию медицинского персонала, которая образовалась еще до кризиса, а затем только обострилась", — сказала она.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев инфицирования, свыше 307 тысяч человек скончались.
В Бельгии общее число зараженных составляет 55 280 человек, умерли 9052 пациента. С 4 мая в стране началась поэтапная отмена ограничений. Специалисты подчеркивают, что в последние дни прирост по COVID-19 идет на спад, несмотря на ослабление карантинных мер.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БрюссельВОЗБельгияВ мире
Популярные комментарии
В России такой коридор для премьера выстроился бы от Питера до самого Владивостока...
17 мая, 21:48
ИИИван Иващенко
73500430
Очень логично, с такой позицией, было зайти в новость про Бельгию ))
17 мая, 21:37
ИАИван Андреев
14110005
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