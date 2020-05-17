В Бельгии медики устроили "коридор позора" премьер-министру

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране. Видео инцидента опубликовано на ютьюбе.

Вильмес приехала в больницу "Сен-Пьер" в Брюсселе , чтобы обсудить с медперсоналом вопросы, связанные с борьбой с распространением коронавирусной инфекции . Как видно на кадрах, врачи выстроились по обе стороны дороги, по которой проехал кортеж премьера. По мере приближения машин они поочередно стали разворачиваться спиной в знак недовольства решениями властей и отношением к системе здравоохранения.

Как сообщает телеканал RTBF , в акции приняли участие около 120 сотрудников учреждения. В профсоюзе врачей рассказали, что персонал недоволен распоряжением, согласно которому обязательной становится сверхурочная работа. Кроме того, врачи жалуются на недостаточную финансовую поддержку в условиях пандемии.

"Политики постоянно отворачиваются от нас, когда мы просим о помощи", — сказала журналистам одна из медсестер, добавив, что больницы испытывают острую нехватку персонала.

Как впоследствии заявила Вильмес, чтобы решить возникшие в сфере здравоохранения проблемы, необходим диалог с медперсоналом. В интервью телеканалу RTL она подчеркнула, что целью ее беседы с сотрудниками брюссельской больницы было облегчить работу врачей и медсестер.

"Никто не может утверждать, что он не видел, не понял или не почувствовал сложную ситуацию медицинского персонала, которая образовалась еще до кризиса, а затем только обострилась", — сказала она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев инфицирования, свыше 307 тысяч человек скончались.

Бельгии общее число зараженных составляет 55 280 человек, умерли 9052 пациента. С 4 мая в стране началась поэтапная отмена ограничений. Специалисты подчеркивают, что в последние дни прирост по COVID-19 идет на спад, несмотря на ослабление карантинных мер.