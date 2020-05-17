Прокуратура подтвердила нарушения, допущенные главврачом в Армавире

КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Проверка прокуратуры Армавира подтвердила нарушения, которые допустил главврач больницы в этом городе, из-за которых произошла невыплата надбавок за работу в условиях пандемии, сообщает администрация Армавира.
Прокуратура Краснодарского края и региональное СУСК в субботу сообщили об организации проверки информации о жалобах медиков на невыплату надбавок за работу при пандемии в горбольнице Армавира.
"Прокуратура Армавира выявила целый ряд нарушений, допущенных руководителем ГБУЗ "Городская больница Армавира" МЗ КК при организации работы по осуществлению стимулирующих выплат сотрудникам в условиях работы по предотвращению распространения коронавируса. И вынесла представление о немедленном их устранении", - говорится в сообщении городских властей.
Уточняется, что горбольница Армавира с медиками, работающими с больными коронавирусной инфекцией, не заключила дополнительные соглашения к трудовым договорам, предусматривающие в том числе получение стимулирующей выплаты в условиях работы по предотвращению распространения коронавируса.
Кроме того, по данным горадминистрации, положение об условиях и порядке установления выплат стимулирующего характера в условиях работы по предотвращению распространения коронавируса горбольница разработала только 14 мая 2020 года и для согласования в министерство здравоохранения края его не направила, тогда как его необходимо было утвердить и направить на согласование в минздрав края до 24 апреля 2020. Помимо этого, по данным ведомства, больница не заключила с минздравом края соглашения о предоставлении субсидии на осуществление работникам выплат стимулирующего характера в условиях работы по предотвращению распространения коронавируса.
"Получается, что из-за действий - а точнее, бездействия - главного врача под угрозой оказались зарплаты персонала больницы, который работает в крайне сложных условиях пандемии. Именно поэтому было принято решение о его увольнении. Как нам стало известно, оперативное вмешательство в ситуацию краевыми властями позволило принять меры и добиться погашения выплат перед медиками на сумму более 200 тысяч рублей", - пояснили власти Армавира.
Ранее администрация региона сообщила, что губернатор края поручил уволить главврача городской больницы Армавира в течение 24 часов в случае, если факты нарушений, недоплат медработникам найдут подтверждение, так как деньги на выплаты медикам, работающим с опасной инфекцией, по данным краевых властей, были доведены вовремя.
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