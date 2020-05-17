Прокуратура подтвердила нарушения, допущенные главврачом в Армавире

Кроме того, по данным горадминистрации, положение об условиях и порядке установления выплат стимулирующего характера в условиях работы по предотвращению распространения коронавируса горбольница разработала только 14 мая 2020 года и для согласования в министерство здравоохранения края его не направила, тогда как его необходимо было утвердить и направить на согласование в минздрав края до 24 апреля 2020. Помимо этого, по данным ведомства, больница не заключила с минздравом края соглашения о предоставлении субсидии на осуществление работникам выплат стимулирующего характера в условиях работы по предотвращению распространения коронавируса.