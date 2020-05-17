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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T20:33
https://ria.ru/20200517/1571585808.html
Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих

20:33 17.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у 1617 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 1200 - в вузах, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"По состоянию на 17 мая... В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1617 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 339 человек; в изоляторах по месту службы – 561 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 18 человек; изолированы на дому – 699 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два человека находятся в тяжелом состоянии, девять - средней тяжести, остальные без симптомов. Выздоровели 830 человек.
"Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 1200 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 222 человека; в изоляторах по месту службы – 820 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 31 человек; изолированы на дому – 127 человек", - отмечается в сообщении.
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Состояние здоровья военнослужащих нормальное, без симптоматических проявлений. Выздоровел 951 человек.
Добавляется, что среди воспитанников довузовских учебных заведений выявлены 18 человек с коронавирусом, выздоровели 290.
"Инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ – 391 человек, которые проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 43 человека; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 44 человека; изолированы на дому – 302 человека; в изоляторах – 2 человека", - сообщает министерство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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