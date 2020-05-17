Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у 1617 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 1200 - в вузах, сообщается в бюллетене на сайте Коронавирус выявлен у 1617 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 1200 - в вузах, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны РФ

"По состоянию на 17 мая... В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1617 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 339 человек; в изоляторах по месту службы – 561 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 18 человек; изолированы на дому – 699 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два человека находятся в тяжелом состоянии, девять - средней тяжести, остальные без симптомов. Выздоровели 830 человек.

"Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 1200 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 222 человека; в изоляторах по месту службы – 820 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 31 человек; изолированы на дому – 127 человек", - отмечается в сообщении.

Состояние здоровья военнослужащих нормальное, без симптоматических проявлений. Выздоровел 951 человек.

Добавляется, что среди воспитанников довузовских учебных заведений выявлены 18 человек с коронавирусом, выздоровели 290.

"Инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ – 391 человек, которые проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 43 человека; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 44 человека; изолированы на дому – 302 человека; в изоляторах – 2 человека", - сообщает министерство.