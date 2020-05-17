В Северной Осетии выздоровели мать и новорожденный с COVID-19

Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19

ПЯТИГОРСК, 17 мая - РИА Новости. Мать и новорожденный, у которых выявили коронавирус в Северной Осетии, выздоровели, их тесты отрицательные, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

"Ребенок родился 17 апреля, у матери был выявлен COVID-19 на поздних сроках, она находилась в Правобережной районной больнице в родильном отделении. У нее болезнь протекала в легкой форме, практически не было никаких симптомов, вся беременность проходила нормально, планово", - сказали в минздраве.

По словам собеседника агентства, роды тоже состоялись планово. "Ребенок, как только родился, у него взяли анализ, он подтвердился, никаких признаков не было, симптомов тоже не было, у ребенка полностью бессимптомно протекало", - добавили в ведомстве.

После родов мать с ребенком были переведены в детскую больницу в городе Владикавказ . "Там они пробыли под наблюдением пять дней, потому что первый случай у нас такой был. Врачи решили оставить под наблюдением и маму, и ребенка. Но все было хорошо, и их выписали домой. Сейчас они уже дома, состояние у них удовлетворительное, тесты показывают отрицательные результаты, так что уже наступило выздоровление и у ребенка, и у матери", - подчеркнули в минздраве.

Всего в Северной Осетии 2165 случаев заражения коронавирусом, из них 1041 человек выздоровел, 15 скончались. За сутки выявлено 75 новых случаев.