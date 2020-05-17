В Сербии число новых случаев COVID-19 за сутки удвоилось

БЕЛГРАД, 17 мая - РИА Новости. В Сербии на фоне смягчения ограничительных мер за сутки выявили 114 больных коронавирусом, что вдвое больше, чем в предыдущие 24 часа, общее число жертв достигло 230 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.

По данным сербского минздрава, с начала пандемии к субботе в стране было выявлено 10 496 зараженных, скончались 228 человек. Отмечен новый скачок роста заболеваемости.

"За последние 24 часа выявлены 114 новых больных (с пятницы на субботу - 58), общее число зараженных коронавирусом составило 10 610 человек. За прошедшие сутки скончались два пациента, всего с начала пандемии умерли 230 человек", - сообщил минздрав. Отмечается, что выздоровели 4 713 человек.

Члены национального кризисного штаба по борьбе с коронавирусом ранее неоднократно предупреждали, что в случае нового роста заболеваемости из-за послаблений строгие меры могут быть возвращены вплоть до ограничения движения граждан.

В Сербии 4 мая были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение.