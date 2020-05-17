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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T20:19
https://ria.ru/20200517/1571585421.html
Число выздоровевших после коронавируса в Самарской области выросло до 322
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Число выздоровевших после коронавируса в Самарской области выросло до 322

20:19 17.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
САМАРА, 17 мая - РИА Новости. Еще 27 жителей Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших выросло до 322, сообщил в воскресенье региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Семнадцатого мая в Самарской области вылечились 27 пациентов, в том числе двое детей, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 322 человека выздоровели", - говорится в сообщении.
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По информации оперштаба, в Самаре и Тольятти из больниц выписали 24 человека, также выздоровели три человека, которые лечились дома.
В воскресенье также выявлено 65 новых случаев заболевания коронавирусом в Самарской области. По данным оперштаба, у 62 жителей региона COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, еще трое заразились от ранее заболевших.
В Самарской области подтверждено 1437 случаев заболевания коронавирусом, девять человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСамарская областьОбщество
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