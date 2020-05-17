Число выздоровевших после коронавируса в Самарской области выросло до 322

САМАРА, 17 мая - РИА Новости. Еще 27 жителей Еще 27 жителей Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших выросло до 322, сообщил в воскресенье региональный штаб по борьбе с COVID-19.

"Семнадцатого мая в Самарской области вылечились 27 пациентов, в том числе двое детей, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 322 человека выздоровели", - говорится в сообщении.

По информации оперштаба, в Самаре Тольятти из больниц выписали 24 человека, также выздоровели три человека, которые лечились дома.

В воскресенье также выявлено 65 новых случаев заболевания коронавирусом в Самарской области. По данным оперштаба, у 62 жителей региона COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, еще трое заразились от ранее заболевших.

В Самарской области подтверждено 1437 случаев заболевания коронавирусом, девять человек скончались.