Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 100 тысяч и превысило 4,5 миллиона, умерли свыше 307 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 100 012 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 5336 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 525 497, количество летальных исходов - 307 395.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 1 966 932.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.