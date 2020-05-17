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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T20:16
https://ria.ru/20200517/1571585347.html
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571499325_0:0:2857:1608_1036x0_80_0_0_d990607d2f9bdf463ce963a16c891b57.jpg
РИА Новости

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек

20:16 17.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 100 тысяч и превысило 4,5 миллиона, умерли свыше 307 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 100 012 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 5336 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 525 497, количество летальных исходов - 307 395.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 1 966 932.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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