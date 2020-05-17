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2020-05-17T22:07
https://ria.ru/20200517/1571585293.html
Минкультуры и Роспотребнадзор готовят меры по открытию кинотеатров
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РИА Новости

Минкультуры и Роспотребнадзор готовят меры по открытию кинотеатров

20:10 17.05.2020 (обновлено: 22:07 17.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивОбъявление о закрытии кинотеатра
Объявление о закрытии кинотеатра
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министерство культуры России совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров, сообщает пресс-служба министерства.
"Возобновление работы кинотеатров на территории России возможно только после снятия ограничительных санитарно-эпидемиологических мер", — сказано в сообщении. Отмечается, что соответствующее решение принимает руководство органов исполнительной власти в субъектах.
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Минкультуры продолжает работу с регионами в части возобновления киносъемочной деятельности.
"Для этого направлены письма в адрес руководства субъектов Российской Федерации с просьбой в самое ближайшее время проинформировать о возможных сроках возобновления киносъемочной деятельности на территории отдельно взятого региона. При этом съемочный процесс должен будет проходить в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", — добавили в ведомстве.
Как рассказали в пресс-службе, все разрабатываемые меры поддержки киноотрасли и ключевые решения, способствующие выходу из кризиса, будут систематизированы в контексте создания концепции развития отечественной кинематографии на период до 2025 года. Работа над ней будет происходить с привлечением всех заинтересованных сторон.
В России выявили 281 752 случая COVID-19, из них 2631 человек скончался, более 67 тысяч пациентов выздоровели.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома и не выходить никуда без крайней необходимости. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим, в ряде субъектов необходимо носить маски в общественных местах. Также приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
В то же время некоторые регионы на фоне стабилизации распространения инфекции постепенно ослабляют ограничения, введенные из-за эпидемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКинотеатрыКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Общество
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