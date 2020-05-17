Минкультуры и Роспотребнадзор готовят меры по открытию кинотеатров

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министерство культуры России совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Министерство культуры России совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров, сообщает пресс-служба министерства.

"Возобновление работы кинотеатров на территории России возможно только после снятия ограничительных санитарно-эпидемиологических мер", — сказано в сообщении. Отмечается, что соответствующее решение принимает руководство органов исполнительной власти в субъектах.

Минкультуры продолжает работу с регионами в части возобновления киносъемочной деятельности.

"Для этого направлены письма в адрес руководства субъектов Российской Федерации с просьбой в самое ближайшее время проинформировать о возможных сроках возобновления киносъемочной деятельности на территории отдельно взятого региона. При этом съемочный процесс должен будет проходить в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", — добавили в ведомстве.

Как рассказали в пресс-службе, все разрабатываемые меры поддержки киноотрасли и ключевые решения, способствующие выходу из кризиса, будут систематизированы в контексте создания концепции развития отечественной кинематографии на период до 2025 года. Работа над ней будет происходить с привлечением всех заинтересованных сторон.

В России выявили 281 752 случая COVID-19, из них 2631 человек скончался, более 67 тысяч пациентов выздоровели.

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома и не выходить никуда без крайней необходимости. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим, в ряде субъектов необходимо носить маски в общественных местах. Также приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.

В то же время некоторые регионы на фоне стабилизации распространения инфекции постепенно ослабляют ограничения, введенные из-за эпидемии.