Курц поздравил Нетаньяху с назначением на пост премьера Израиля

ВЕНА, 17 мая - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в воскресенье поздравил Биньямина Нетаньяху с повторным назначением на пост премьер-министра Израиля, заявив, что Австрия продолжит усилия по борьбе с антисемитизмом.
"Искренне поздравляю @Netanyahu с вашим повторным назначением на пост премьер-министра Израиля. Я с нетерпением жду углубления прекрасных отношений между Израилем и Австрией в дальнейшем. Мы продолжим наши усилия по борьбе со всеми формами антисемитизма и антисионизма", - написал Курц в Twitter.