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Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
2020-05-17T19:53
https://ria.ru/20200517/1571584982.html
Глава Адыгеи проверил соблюдение санэпиднорм на открывшемся рынке
https://cdn24.img.ria.ru/images/152816/97/1528169733_0:0:2793:1572_1036x0_80_0_0_556b20246ac8ef916d9b2770ff4798e4.jpg
РИА Новости

Глава Адыгеи проверил соблюдение санэпиднорм на открывшемся рынке

19:53 17.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Адыгеи Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на рынке в Майкопе, который открылся после приостановки работы из-за ограничений в связи коронавирусом, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Накануне в соответствии с указом главы Адыгеи было разрешено функционирование рынков в республике. При этом перед их открытием проведена большая подготовительная работа: продезинфицированы все торговые площадки, около 600 продавцов майкопских рынков прошли тестирование на коронавирус COVID-19, уточнили агентству в пресс-службе.
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп
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"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на Центральном рынке республиканской столицы и оценил соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к работе ярмарок… ознакомился с порядком контроля при проходе на рынок (охрана проверяет наличие масок и перчаток у посетителей, рекомендует обработать руки антисептиком). Внутри павильона и в плодово-овощных рядах обеспечено дистанцирование продавцов", - говорится в сообщении.
Глава республики побеседовал с продавцами, отметив необходимость строгого соблюдения предписанных мер защиты, в противном случае деятельность ярмарок будет приостановлена.
"Мы понимаем, что работа рынков важна как для сельхозпроизводителей, которым нужно реализовать свою продукцию, так и для граждан, которые получают возможность по доступным ценам приобрести качественные товары местного производства. Но вопросы безопасности людей остаются в приоритете, поэтому несоблюдение требований Роспотребнадзора повлечёт жёсткую реакцию", – цитирует пресс-служба Кумпилова.
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Республика АдыгеяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мурат КумпиловКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МайкопРеспублика АдыгеяОбщество
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