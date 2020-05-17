Глава Адыгеи проверил соблюдение санэпиднорм на открывшемся рынке

КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Глава Адыгеи Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на рынке в Майкопе , который открылся после приостановки работы из-за ограничений в связи коронавирусом, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Накануне в соответствии с указом главы Адыгеи было разрешено функционирование рынков в республике. При этом перед их открытием проведена большая подготовительная работа: продезинфицированы все торговые площадки, около 600 продавцов майкопских рынков прошли тестирование на коронавирус COVID-19, уточнили агентству в пресс-службе.

"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на Центральном рынке республиканской столицы и оценил соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к работе ярмарок… ознакомился с порядком контроля при проходе на рынок (охрана проверяет наличие масок и перчаток у посетителей, рекомендует обработать руки антисептиком). Внутри павильона и в плодово-овощных рядах обеспечено дистанцирование продавцов", - говорится в сообщении.

Глава республики побеседовал с продавцами, отметив необходимость строгого соблюдения предписанных мер защиты, в противном случае деятельность ярмарок будет приостановлена.

"Мы понимаем, что работа рынков важна как для сельхозпроизводителей, которым нужно реализовать свою продукцию, так и для граждан, которые получают возможность по доступным ценам приобрести качественные товары местного производства. Но вопросы безопасности людей остаются в приоритете, поэтому несоблюдение требований Роспотребнадзора повлечёт жёсткую реакцию", – цитирует пресс-служба Кумпилова.

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