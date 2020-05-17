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2020-05-17T20:11
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В Москве собака покусала женщину, поссорившуюся с ее хозяином
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РИА Новости

В Москве собака покусала женщину, поссорившуюся с ее хозяином

19:38 17.05.2020 (обновлено: 20:11 17.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Конфликт между женщиной и двумя мужчинами произошел на севере Москвы, в ходе ссоры собака одного из участников покусала ее, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Сегодня на Бескудниковском бульваре произошел конфликт между двумя мужчинами и женщиной. В ходе конфликта собака одного из участников укусила женщину", - рассказали в ведомстве.
Пострадавшую немедленно доставили в больницу, а мужчин - в отдел полиции, чтобы разобраться с ситуацией.
О тяжести ранений женщины в полиции не сообщили.
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