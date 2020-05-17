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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T19:37
https://ria.ru/20200517/1571584723.html
Число выявленных заболевших COVID-19 в Турции выросло на 1368
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569178978_0:234:2809:1814_1036x0_80_0_0_6599ad19bc5005113dc6179a838c9580.jpg
РИА Новости

Число выявленных заболевших COVID-19 в Турции выросло на 1368

19:37 17.05.2020
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© РИА НовостиСитуация в Турции в связи COVID-19
Ситуация в Турции в связи COVID-19
© РИА Новости
АНКАРА, 17 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,3 тысячи, общее число заразившихся превысило 149 тысяч, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1368 новых случаев, всего заразившихся – 149 435. Мы потеряли сегодня 44 пациента, всего умерших - 4140. Вылечились сегодня 1825 пациентов, всего - 109 962", - написал Коджа в Twitter.
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