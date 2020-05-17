Жертвами COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки стали 139 человек

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки составило 139, за день до этого умерли 157 человек, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Он отметил, что общее число госпитализированных в целом и за день снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. По его словам, в субботу с коронавирусом были госпитализированы всего 374 человека. В худшие дни в больницы поступали более 3 тысяч человек в день.
"Число потерянных жизней - 139", - сказал Куомо.
Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, уровень смертности в день снизился до показателей, которые были 26 марта.
По приведенным Куомо данным, 14 мая скончались 132 человека, 13 мая - 157 человек, 12 мая - 166 человек, 11 мая - 195 человек, 10 мая - 161 человек, 9 мая - 207 человек, 8 мая - 226 человек, 7 мая – 216 человек, 6 мая - 231 человек.
В худшие дни в штате в сутки умирало более 700 человек. Всего в штате от коронавируса скончались 22 478 человек.
По данным Университета Джона Хопкинса, за последние сутки в США зарегистрировали 24 996 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 25 050. Жертвами коронавируса за последние сутки стали 1224 человека, днем ранее сообщалось о 1632 летальных исходах. Всего в США за все время коронавирусом заразились 1 467 884 человек, скончались 88 754.
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