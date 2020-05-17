Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T19:33
https://ria.ru/20200517/1571584648.html
Жертвами COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки стали 139 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571141088_0:320:3070:2048_1036x0_80_0_0_4cd86aea01d93a226d8cadc48bafc450.jpg
РИА Новости

Жертвами COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки стали 139 человек

19:33 17.05.2020
582
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкМобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ЙОРК, 17 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки составило 139, за день до этого умерли 157 человек, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Он отметил, что общее число госпитализированных в целом и за день снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. По его словам, в субботу с коронавирусом были госпитализированы всего 374 человека. В худшие дни в больницы поступали более 3 тысяч человек в день.
"Число потерянных жизней - 139", - сказал Куомо.
Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, уровень смертности в день снизился до показателей, которые были 26 марта.
Медицинский работник настраивает тележку со носилками в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорк, США
Вчера, 17:43Распространение нового коронавируса
В Нью-Йорке число детей с воспалительным синдромом достигло 137
По приведенным Куомо данным, 14 мая скончались 132 человека, 13 мая - 157 человек, 12 мая - 166 человек, 11 мая - 195 человек, 10 мая - 161 человек, 9 мая - 207 человек, 8 мая - 226 человек, 7 мая – 216 человек, 6 мая - 231 человек.
В худшие дни в штате в сутки умирало более 700 человек. Всего в штате от коронавируса скончались 22 478 человек.
По данным Университета Джона Хопкинса, за последние сутки в США зарегистрировали 24 996 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 25 050. Жертвами коронавируса за последние сутки стали 1224 человека, днем ранее сообщалось о 1632 летальных исходах. Всего в США за все время коронавирусом заразились 1 467 884 человек, скончались 88 754.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Вчера, 12:00Акценты
Игра в мутации. Пока делают вакцину на один штамм, поспевают другиеУченые работают сейчас над созданием вакцины против COVID-19. Важно, чтобы они не прекратили работу, когда эпидемия сойдет на нет, как это было с SARS в 2002 году. Тогда во время вспышки пневмонии вакцину тоже делали, но не доделали. А сейчас она бы очень пригодилась.
27200203
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)КоронавирусыНью-Йорк (штат)СШАВ мире
Рекомендуем
Машина скорой помощи, Италия
В Италии зафиксировали наименьшее число жертв COVID-19 с начала пандемии
Ситуация в Турции в связи COVID-19
Число выявленных заболевших COVID-19 в Турции выросло на 1368
Карета скорой помощи в Канаде
Число зараженных коронавирусом в Канаде превысило 76 тысяч
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Число жертв коронавируса во Франции превысило 28 тысяч человек
Нью-Йорк во время пандемии коронавируса COVID-19
В США за сутки выявили более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом
Медицинский работник настраивает тележку со носилками в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорк, США
В Нью-Йорке число детей с воспалительным синдромом достигло 137
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число новых случаев COVID-19 за сутки удвоилось
Медицинские работники
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
Полицейский на акции протеста в Германии
В Берлине пять полицейских пострадали на акциях протеста
Здание лаборатории P4 в институте вирусологии в Ухани, КНР
Китайский врач обвинил власти Уханя в сокрытии информации по COVID-19
Центр Токио после введения режима ЧС
Число заразившихся COVID-19 в Японии за сутки выросло на 27 человек
Госсекретарь США Майк Помпео
США не продвинулись в расследовании происхождения COVID-19, заявил Помпео
Фельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк возросло за сутки на 157
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
МИД Ирана предостерег США от угроз танкерам с топливом для Венесуэлы
Полицейская машина в Индианаполисе, США
При стрельбе в штате Луизиана пострадали 13 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Ученые предложили создавать "ядерные пули" для лечения рака мозга
03:30Число случаев COVID-19 в Мексике приблизилось к 50 тысячам
03:28Эксперт рассказала, как правильно избавляться от долгового бремени
03:26Синоптик рассказал, когда вернется тепло
03:22Эксперты рассказали, кто сможет продолжить работать удаленно в будущем
03:15В Непале продлили режим изоляции до 2 июня
03:13В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня
03:11Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
03:09Россия и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8
03:06"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе
03:05Источник: один из пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили
02:48В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС
02:39В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
02:29Трамп заявил о большом сокращении случаев COVID-19 в США
02:27МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
02:25Эксперт рассказал, можно ли перезванивать по неотвеченным вызовам
02:14Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
02:04Прибывающим в Эквадор необходимо будет доказать отсутствие коронавируса
01:51"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
01:48Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
Лента новостейМолния