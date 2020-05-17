В Италии зафиксировали наименьшее число жертв COVID-19 с начала пандемии

РИМ, 17 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии достигло 31 908 человек, за сутки число жертв выросло на 145, следует из сводки гражданской обороны.

Это самый низкий прирост с начала пандемии: 9 марта скончались 97 зараженных, 8 марта – 133.

Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло всего на 675 до 225 435. Это также является рекордно низким показателем прироста.

О рекорде по числу скончавшихся за сутки итальянские власти сообщили 27 марта: он составил 969 смертельных исходов. Наиболее высокий показатель роста случаев был достигнут 21 марта, когда общее число заражений выросло на 6557.

Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 2366 человек, их число достигло 125 176.

Зараженными коронавирусом на данный момент считаются 68 351 человек, за сутки это число сократилось на 1836 случаев, свидетельствует документ. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 1883.

С понедельника Италия снимет новые ограничения, введенные из-за распространения коронавируса в начале и середине марта. Откроются магазины розничной торговли, рестораны и бары, парикмахерские. Будет разрешено передвижение в границах одного региона без подтверждающих необходимость поездки документов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.