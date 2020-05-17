В Оренбургской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

УФА, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции граждан из-за коронавируса до 31 мая, сообщает опрештаб области.

"Режим самоизоляции в регионе продлён до конца мая с учётом нескольких корректив. С понедельника возвращаются к работе при условии соблюдения норм безопасности туристические агентства. Возобновляется оказание услуг в МФЦ при условии обеспечения предварительной записи граждан и в масках и перчатках", - сообщает оперштаб, отмечая, что при этом в числе организаций, работа которых приостановлена, внесены летние кинозалы и оказание услуг в парках культуры и отдыха, на аттракционах, в ТРЦ и иных местах массового посещения.

По данным оперштаба, в Оренбуржье до 1 июня приостановлено бронирование мест, прием и размещение людей в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, гостиницах, расположенных на территории курортов. В регионе по-прежнему приостановлена работа музеев в части оказания услуг посетителям и библиотек в части оказания услуг - теперь за исключением отделов абонемента.

"Передвижение несовершеннолетних в возрасте до 14 лет допускается только в сопровождении родителей или иных законных представителей при условии обеспечения ребенка маской и перчатками, прибывшим в командировку людям, у которых тесты на коронавирус показали отрицательный результат, разрешено приступать к работе без соблюдения двухнедельного карантина", - говорится в сообщении оперштаба.

По данным областного минздрава, в Оренбуржье на 17 мая 1470 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции.