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2020-05-17T19:27
https://ria.ru/20200517/1571584519.html
В ЛНР сообщили об обстреле силовиками бригады энергетиков в Донбассе
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РИА Новости

В ЛНР сообщили об обстреле силовиками бригады энергетиков в Донбассе

19:27 17.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Луганской области
Последствия обстрела в Луганской области
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по бригаде энергетиков, восстанавливавших энергоснабжение Алчевского металлургического комбината в самопровозглашенной Луганской народной республике, обесточенного в результате обстрела со стороны ВС Украины, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
По данным ЛНР в СЦКК, в субботу в результате обстрела подконтрольного ЛНР села Березовское была повреждена высоковольтная линия, питавшая Алчевский металлургический комбинат.
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"Сегодня, 17 мая, вооруженные формирования Украины, несмотря на предоставленные письменные гарантии безопасности, дважды подвергли обстрелу ремонтную бригаду энергетиков Государственного унитарного предприятия ЛНР "РСК" и наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК", - сообщили в представительстве ЛНР.
Уточняется, что украинские силовики открывали огонь во время работ по восстановлению высоковольтной линии электропередачи ВЛ-220 киловольт "Михайловка–Коммунарская", обеспечивающей энергоснабжение Алчевского металлургического комбината, поврежденной ранее в результате обстрела с украинской стороны. Уточняется, что огонь велся с подконтрольного ВС Украины населенного пункта Орехово в том числе из вооружения БМП. По данным ведомства, в районе работ присутствовали зеркальные патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые зафиксировали нарушения со стороны ВС Украины.
"В результате обстрелов с украинской стороны рабочие вынуждены были прекратить ремонтные работы. Благодаря слаженным действиям офицеров представительства ЛНР в СЦКК персонал ГУП ЛНР "РСК" был оперативно эвакуирован на безопасное расстояние, пострадавших нет", - дополнили в СЦКК.
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