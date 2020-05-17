В ЛНР сообщили об обстреле силовиками бригады энергетиков в Донбассе

По данным ЛНР в СЦКК, в субботу в результате обстрела подконтрольного ЛНР села Березовское была повреждена высоковольтная линия, питавшая Алчевский металлургический комбинат.

В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

"В результате обстрелов с украинской стороны рабочие вынуждены были прекратить ремонтные работы. Благодаря слаженным действиям офицеров представительства ЛНР в СЦКК персонал ГУП ЛНР "РСК" был оперативно эвакуирован на безопасное расстояние, пострадавших нет", - дополнили в СЦКК.