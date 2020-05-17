В ЛНР сообщили об обстреле силовиками бригады энергетиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по бригаде энергетиков, восстанавливавших энергоснабжение Алчевского металлургического комбината в самопровозглашенной Луганской народной республике, обесточенного в результате обстрела со стороны ВС Украины, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
По данным ЛНР в СЦКК, в субботу в результате обстрела подконтрольного ЛНР села Березовское была повреждена высоковольтная линия, питавшая Алчевский металлургический комбинат.
"Сегодня, 17 мая, вооруженные формирования Украины, несмотря на предоставленные письменные гарантии безопасности, дважды подвергли обстрелу ремонтную бригаду энергетиков Государственного унитарного предприятия ЛНР "РСК" и наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК", - сообщили в представительстве ЛНР.
Уточняется, что украинские силовики открывали огонь во время работ по восстановлению высоковольтной линии электропередачи ВЛ-220 киловольт "Михайловка–Коммунарская", обеспечивающей энергоснабжение Алчевского металлургического комбината, поврежденной ранее в результате обстрела с украинской стороны. Уточняется, что огонь велся с подконтрольного ВС Украины населенного пункта Орехово в том числе из вооружения БМП. По данным ведомства, в районе работ присутствовали зеркальные патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые зафиксировали нарушения со стороны ВС Украины.
"В результате обстрелов с украинской стороны рабочие вынуждены были прекратить ремонтные работы. Благодаря слаженным действиям офицеров представительства ЛНР в СЦКК персонал ГУП ЛНР "РСК" был оперативно эвакуирован на безопасное расстояние, пострадавших нет", - дополнили в СЦКК.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения