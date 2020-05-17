Число заразившихся COVID-19 в Японии за сутки выросло на 27 человек

Общее число заразившихся включает 312 членов экипажа круизного судна Costa Atlantica и 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более полутора месяцев на карантине в японской Йокогаме.
Всего скончались 769 человек. Выздоровели 12 068 человек.
В связи со снижением числа выявляемых случаев заражения коронавирусом правительство Японии приняло решение об отмене режима чрезвычайной ситуации в 39 префектурах из 47. В остальных префектурах режим ЧС действует до 31 мая. Кроме этого, администрации семи японских префектур отменили требование к компаниям временно остановить работу в связи с пандемией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.