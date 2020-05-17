Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T19:24
https://ria.ru/20200517/1571584426.html
Число заразившихся COVID-19 в Японии за сутки выросло на 27 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569703635_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_cdc1929fc922ea41dc386ba4b149a444.jpg
РИА Новости

Число заразившихся COVID-19 в Японии за сутки выросло на 27 человек

19:24 17.05.2020
254
© РИА Новости / Ксения НакаЦентр Токио после введения режима ЧС
Центр Токио после введения режима ЧС
© РИА Новости / Ксения Нака
ТОКИО, 17 мая - РИА Новости. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Японии выросло за сутки на 27 человек и составило 17 049 человек, 769 человек скончались, передает телеканал NHK, который собирает и обобщает данные местных администраций.
Наибольшее число заражений выявлено в Токио – 5055 человек, однако впервые с начала марта суточный прирост составил всего пять человек. В следующей после Токио по числу заражений префектуре Осака впервые с 9 марта не выявлено ни одного нового случая COVID-19.
Общее число заразившихся включает 312 членов экипажа круизного судна Costa Atlantica и 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более полутора месяцев на карантине в японской Йокогаме.
Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
15 мая, 22:29Распространение нового коронавируса
Абэ предложил проверить действия ВОЗ по борьбе с коронавирусом
Всего скончались 769 человек. Выздоровели 12 068 человек.
В связи со снижением числа выявляемых случаев заражения коронавирусом правительство Японии приняло решение об отмене режима чрезвычайной ситуации в 39 префектурах из 47. В остальных префектурах режим ЧС действует до 31 мая. Кроме этого, администрации семи японских префектур отменили требование к компаниям временно остановить работу в связи с пандемией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
200100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЯпонияВ мире
Рекомендуем
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Жертвами COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки стали 139 человек
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель пожелала Нетаньяху успехов в борьбе с COVID-19
Ситуация в Турции в связи COVID-19
Число выявленных заболевших COVID-19 в Турции выросло на 1368
Машина скорой помощи, Италия
В Италии зафиксировали наименьшее число жертв COVID-19 с начала пандемии
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число новых случаев COVID-19 за сутки удвоилось
Полицейский на акции протеста в Германии
В Берлине пять полицейских пострадали на акциях протеста
Карета скорой помощи в Канаде
Число зараженных коронавирусом в Канаде превысило 76 тысяч
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Число жертв коронавируса во Франции превысило 28 тысяч человек
Города России. Оренбург
В Оренбургской области режим самоизоляции продлили до 31 мая
Медицинский работник настраивает тележку со носилками в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорк, США
В Нью-Йорке число детей с воспалительным синдромом достигло 137
Кадры пожара в Дзержинском
В Подмосковье локализовали возгорание бензовозов и контейнеров
Последствия обстрела в Луганской области
В ЛНР сообщили об обстреле силовиками бригады энергетиков в Донбассе
Машины скорой помощи в Греции
В Греции за сутки выявили 15 случаев заражения коронавирусом
Здание лаборатории P4 в институте вирусологии в Ухани, КНР
Китайский врач обвинил власти Уханя в сокрытии информации по COVID-19
Медицинские работники
Прокуратура и СК проверят данные о занижении выплат белгородским медикам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Ученые предложили создавать "ядерные пули" для лечения рака мозга
03:30Число случаев COVID-19 в Мексике приблизилось к 50 тысячам
03:28Эксперт рассказала, как правильно избавляться от долгового бремени
03:26Синоптик рассказал, когда вернется тепло
03:22Эксперты рассказали, кто сможет продолжить работать удаленно в будущем
03:15В Непале продлили режим изоляции до 2 июня
03:13В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня
03:11Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
03:09Россия и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8
03:06"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе
03:05Источник: один из пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили
02:48В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС
02:39В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
02:29Трамп заявил о большом сокращении случаев COVID-19 в США
02:27МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
02:25Эксперт рассказал, можно ли перезванивать по неотвеченным вызовам
02:14Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
02:04Прибывающим в Эквадор необходимо будет доказать отсутствие коронавируса
01:51"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
01:48Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
Лента новостейМолния