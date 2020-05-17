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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T19:17
https://ria.ru/20200517/1571584208.html
Меркель пожелала Нетаньяху успехов в борьбе с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568563501_0:168:3072:1896_1036x0_80_0_0_93d702313c02e125eeb1fcba007c24db.jpg
РИА Новости

Меркель пожелала Нетаньяху успехов в борьбе с COVID-19

19:17 17.05.2020
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© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля, пожелав ему успехов в борьбе с эпидемией COVID-19 в стране.
Израильский Кнессет в воскресенье утвердил состав нового правительства страны. Главой нового правительства до ротации будет Нетаньяху, после чего его сменит лидер "Кахоль-Лаван" Бени Ганц. Как сообщил в воскресенье Нетаньяху, ротация произойдёт 17 ноября 2021 года.
"С нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества. Германия продолжит всеми силами поддерживать Израиль и мир на Ближнем Востоке. Я желаю вам и гражданам Израиля силы, решимости и успехов в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в поздравительной телеграмме Меркель, обнародованной пресс-службой правительства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вчера, 17:38
Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Кнессет ИзраиляАнгела МеркельБиньямин НетаньяхуГерманияИзраильВ мире
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