Меркель пожелала Нетаньяху успехов в борьбе с COVID-19

БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля, пожелав ему успехов в борьбе с эпидемией COVID-19 в стране.
"С нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества. Германия продолжит всеми силами поддерживать Израиль и мир на Ближнем Востоке. Я желаю вам и гражданам Израиля силы, решимости и успехов в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в поздравительной телеграмме Меркель, обнародованной пресс-службой правительства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.