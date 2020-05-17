Китайский врач обвинил власти Уханя в сокрытии информации по COVID-19

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Ведущий советник правительства Китая по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань возложил ответственность за позднее реагирование на распространение инфекции на власти Уханя, которые, по его словам, пытались скрыть от центральных властей информацию о природе вируса.

"Местные власти не хотели говорить правду", — сказал Чжун Наньшань в интервью телеканалу CNN . Он добавил, что до последнего местные чиновники не желали сообщать, что вирус передается от человека к человеку.

"Необходимо, чтобы все местные власти были открыты", — добавил ведущий советник правительства Китая по борьбе с коронавирусом, отвечая на вопрос, как можно было бы предотвратить быстрое распространение инфекции.

Он подчеркнул, что центральному правительству страны не было никакого смысла скрывать эту информацию от мира.

Врач также напомнил, что как только у Пекина появилась объективная информация о болезни, в Ухане ввели жесткий карантин.

На вопрос о том, откуда появился вирус, Чжун Наньшань ответил, что "сейчас трудно делать окончательные выводы, но, по моему мнению, из животного мира".

Ранее президент США Дональд Трамп не раз говорил, что в Вашингтоне не исключают версию, что коронавирус возник в уханьской лаборатории. Он также грозил Пекину последствиями, если выяснится, что там сознательно допустили вспышку. В китайском МИД отвергали подобные предположения. В четверг в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что США могли бы полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом. Так глава государства прокомментировал возможные шаги США в ответ на неправильные, по мнению Вашингтона , действия Китая в ситуации со вспышкой коронавируса. В частности, ведущая спрашивала мнение Трампа о предложении одного из американских сенаторов, который допустил, что США могли бы прекратить выдачу виз китайским студентам.