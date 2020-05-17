Число зараженных коронавирусом в Канаде превысило 76 тысяч

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Канаде превысило 76 тысяч, скончались почти 5,7 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Днем ранее сообщалось о 74 993 зараженных. За сутки было зафиксировано 1 200 новых случаев, общее количество заболевших достигло 76 193. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 107 и достигло 5702. Наибольшее число зараженных выявлено в провинциях Квебек и Онтарио (42 183 и 22 653 соответственно).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
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