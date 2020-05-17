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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T19:09
https://ria.ru/20200517/1571584086.html
Число зараженных коронавирусом в Канаде превысило 76 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/109615/63/1096156331_0:382:2048:1534_1036x0_80_0_0_ed4df4304b13d1805e3824c09201f17f.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Канаде превысило 76 тысяч

19:09 17.05.2020
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© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Канаде превысило 76 тысяч, скончались почти 5,7 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Днем ранее сообщалось о 74 993 зараженных. За сутки было зафиксировано 1 200 новых случаев, общее количество заболевших достигло 76 193. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 107 и достигло 5702. Наибольшее число зараженных выявлено в провинциях Квебек и Онтарио (42 183 и 22 653 соответственно).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Квебек (провинция)ОнтариоЗдоровье - ОбществоВОЗКанадаВ мире
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