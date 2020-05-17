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В Москве сильный дождь сменился градом
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РИА Новости

В Москве сильный дождь сменился градом

19:08 17.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Кратковременный сильный дождь, сменившийся градом, прошел в Москве, передают корреспонденты РИА Новости.
В частности, град наблюдался на юго-западе и юге столицы.
"Сейчас к Москве подходит холодный атмосферный фронт, который сопровождается мощной кучевкой высотой до восьми километров, а это и есть показатель для развития ливня и градообразования", - сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он предупредил, что возможен сильный шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. "Это штормовые показатели для Москвы. Это граничит с "желтым" уровнем опасности", - заключил синоптик.
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Евгений ТишковецМоскваОбщество
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