В Москве сильный дождь сменился градом

В частности, град наблюдался на юго-западе и юге столицы.

Он предупредил, что возможен сильный шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. "Это штормовые показатели для Москвы. Это граничит с "желтым" уровнем опасности", - заключил синоптик.