В Москве сильный дождь сменился градом

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Кратковременный сильный дождь, сменившийся градом, прошел в Москве, передают корреспонденты РИА Новости.
В частности, град наблюдался на юго-западе и юге столицы.
"Сейчас к Москве подходит холодный атмосферный фронт, который сопровождается мощной кучевкой высотой до восьми километров, а это и есть показатель для развития ливня и градообразования", - сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он предупредил, что возможен сильный шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. "Это штормовые показатели для Москвы. Это граничит с "желтым" уровнем опасности", - заключил синоптик.