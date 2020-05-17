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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T19:05
https://ria.ru/20200517/1571583879.html
Косачев ответил на обвинения Еврокомиссии в дезинформации о коронавирусе
https://cdn25.img.ria.ru/images/155175/14/1551751475_0:319:3074:2048_1036x0_80_0_0_1234e9e1e4861fa6985c06a4974d334b.jpg
РИА Новости

Косачев ответил на обвинения Еврокомиссии в дезинформации о коронавирусе

19:02 17.05.2020 (обновлено: 19:05 17.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлава международного комитета Совфеда Константин Косачев
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пандемия коронавируса не мешает европейским чиновникам продолжать "гибридную войну" с Россией, причем структуры, отвечающие за борьбу с дезинформацией, сами эту дезинформацию и распространяют против РФ, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Вирус вирусом, а информационная война по расписанию: официальный спикер Еврокомиссии по иностранным делам Петер Стано в интервью немецкой Bild am Sonntag в очередной раз "заклеймил" российскую пропаганду: мол, "различные официальные и поддерживаемые государством источники из России... распространяют теории заговора и дезинформацию в ЕС, что может иметь существенные последствия для общественного здравоохранения", - сказал сенатор.
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Конечно, сама попытка усмотреть теорию заговора в распространении неких чужих теорий заговоров уже выглядит откровенным курьезом, добавил он. "Но данный персонаж не просто выступает от имени Брюсселя по внешнеполитическим темам, он еще и представитель довольно одиозной конторы EastStratcom Task Forse, то есть службы, созданной ЕС для борьбы с той самой дезинформацией, о которой так беспокоится еврочиновник", - пояснил Косачев.
То есть в распространении теорий о российском заговоре, по словам политика, у Стано вполне "шкурный" интерес: он крайне заинтересован в том, чтобы на фоне борьбы с вирусом не забывали про "гибридную войну" с Россией, и, соответственно, продолжали финансировать инструменты этой войны, одним из которых и является EastStratcom Task Forse.
"Не случайно в начале апреля именно этот спикер ЕС на фоне призывов многих политиков мира, от генсека ООН до европейских парламентариев, отменить санкции в условиях пандемии инфекции COVID-19 особо подчеркивал: в Европейском союзе не видят проблем в сохранении антироссийских санкций, и никаких причин их отменять нет", - напомнил парламентарий.
Тревожит "антидезинформационщика" и другое обстоятельство. Как признавал сам Стано, в таких странах, как Италия и Испания, где эпидемиологическая ситуация особенно тяжелая, как выясняется, RT входит в десятку главных источников, к которым пользователи интернета обращаются за информацией о коронавирусе, отметил Косачев.
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"То есть люди начинают искать СМИ, альтернативные проверенным мейнстримным. А с точки зрения Брюсселя, мнения, альтернативные "единственно правильным" (то есть брюссельским), и есть "дезинформация", - сказал законодатель. Например, когда кто-то высказывает, по словам Стано, "какими плохими и злыми являются силы, создавшие страшный вирус, который распространяется по планете, разрушает государства и человеческие жизни", то это – типичная дезинформация.
"Но с похожими заявлениями – правда, в адрес Китая - регулярно выступают, например, политики США, включая их лидера", - подчеркнул Косачев.
По уже сложившейся западной традиции, отметил он, никаких конкретных примеров "российской дезинформации" европейский политик не приводит. Но для того и работают "конторы вроде EastStratcom", чтобы сформировать у европейцев четкий образ врага в лице России, по поводу "априори злых" намерений которого никаких доказательств уже и не требовалось бы – хватит и "хайли лайкли", добавил Косачев.
"В нашем перевернутом мире уже не должно удивлять, что в роли главного дезинформатора выступают структуры и политики, объявляющие себя борцами с дезинформацией. А по сути, с инакомыслием. "Советизация" Евросоюза продолжается, несмотря ни на какие пандемии. "Верной дорогой идете, товарищи!", - заключил Косачев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЕврокомиссияЕвросоюзКонстантин КосачевСШАВ мире
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