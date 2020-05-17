Косачев ответил на обвинения Еврокомиссии в дезинформации о коронавирусе

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пандемия коронавируса не мешает европейским чиновникам продолжать "гибридную войну" с Россией, причем структуры, отвечающие за борьбу с дезинформацией, сами эту дезинформацию и распространяют против РФ, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Пандемия коронавируса не мешает европейским чиновникам продолжать "гибридную войну" с Россией, причем структуры, отвечающие за борьбу с дезинформацией, сами эту дезинформацию и распространяют против РФ, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

"Вирус вирусом, а информационная война по расписанию: официальный спикер Еврокомиссии по иностранным делам Петер Стано в интервью немецкой Bild am Sonntag в очередной раз "заклеймил" российскую пропаганду: мол, "различные официальные и поддерживаемые государством источники из России... распространяют теории заговора и дезинформацию в ЕС, что может иметь существенные последствия для общественного здравоохранения", - сказал сенатор.

Конечно, сама попытка усмотреть теорию заговора в распространении неких чужих теорий заговоров уже выглядит откровенным курьезом, добавил он. "Но данный персонаж не просто выступает от имени Брюсселя по внешнеполитическим темам, он еще и представитель довольно одиозной конторы EastStratcom Task Forse, то есть службы, созданной ЕС для борьбы с той самой дезинформацией, о которой так беспокоится еврочиновник", - пояснил Косачев.

То есть в распространении теорий о российском заговоре, по словам политика, у Стано вполне "шкурный" интерес: он крайне заинтересован в том, чтобы на фоне борьбы с вирусом не забывали про "гибридную войну" с Россией, и, соответственно, продолжали финансировать инструменты этой войны, одним из которых и является EastStratcom Task Forse.

"Не случайно в начале апреля именно этот спикер ЕС на фоне призывов многих политиков мира, от генсека ООН до европейских парламентариев, отменить санкции в условиях пандемии инфекции COVID-19 особо подчеркивал: в Европейском союзе не видят проблем в сохранении антироссийских санкций, и никаких причин их отменять нет", - напомнил парламентарий.

Тревожит "антидезинформационщика" и другое обстоятельство. Как признавал сам Стано, в таких странах, как Италия Испания , где эпидемиологическая ситуация особенно тяжелая, как выясняется, RT входит в десятку главных источников, к которым пользователи интернета обращаются за информацией о коронавирусе, отметил Косачев.

"То есть люди начинают искать СМИ, альтернативные проверенным мейнстримным. А с точки зрения Брюсселя, мнения, альтернативные "единственно правильным" (то есть брюссельским), и есть "дезинформация", - сказал законодатель. Например, когда кто-то высказывает, по словам Стано, "какими плохими и злыми являются силы, создавшие страшный вирус, который распространяется по планете, разрушает государства и человеческие жизни", то это – типичная дезинформация.

"Но с похожими заявлениями – правда, в адрес Китая - регулярно выступают, например, политики США , включая их лидера", - подчеркнул Косачев.

По уже сложившейся западной традиции, отметил он, никаких конкретных примеров "российской дезинформации" европейский политик не приводит. Но для того и работают "конторы вроде EastStratcom", чтобы сформировать у европейцев четкий образ врага в лице России, по поводу "априори злых" намерений которого никаких доказательств уже и не требовалось бы – хватит и "хайли лайкли", добавил Косачев.

"В нашем перевернутом мире уже не должно удивлять, что в роли главного дезинформатора выступают структуры и политики, объявляющие себя борцами с дезинформацией. А по сути, с инакомыслием. "Советизация" Евросоюза продолжается, несмотря ни на какие пандемии. "Верной дорогой идете, товарищи!", - заключил Косачев.