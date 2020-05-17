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МИД Ирана предостерег США от угроз танкерам с топливом для Венесуэлы
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РИА Новости

МИД Ирана предостерег США от угроз танкерам с топливом для Венесуэлы

19:00 17.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЕГЕРАН, 17 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, предупредив, что Тегеран ответит США в случае угроз танкерам, перевозящим топливо в Венесуэлу.
"Глава МИД Ирана в письме назвал незаконные, провокационные и опасные угрозы США морским пиратством, заявив, что они представляют опасность для региона. Зариф также напомнил, что правительство США несет ответственность за последствия любого рода незаконных действий, подчеркнув, что Иран имеет право принять необходимые меры для противодействия этим угрозам", - говорится в заявлении, опубликованном внешнеполитическим ведомством Ирана.
Кроме того, в связи с этим в иранский МИД был вызван посол Швейцарии, представляющий интересы Соединенных Штатов в Тегеране, к которому замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи обратился с просьбой передать Вашингтону соответствующее предупреждение со стороны иранских властей.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что Вашингтон рассматривает вопрос о мерах, которые можно предпринять по отношению к Ирану, поставлявшего нефть в Венесуэлу.
Кроме того, агентство передает, что, по словам этого чиновника, Вашингтон обладает высокой степенью уверенности в том, что правительство Венесуэлы платит Ирану в ответ "тонны золота".
США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из соглашения с Ираном о ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.
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