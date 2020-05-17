Помпео приветствовал соглашение о разделе власти в Афганистане

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал политическое соглашение о разделе власти в Афганистане.
Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер Абдулла Абдулла, его политический конкурент, подписали в воскресенье соглашение о разделе власти.
"Рад получить известие от Ашрафа Гани и Абдуллы Абдуллы об их соглашении по инклюзивному управлению. Мы приветствуем их приверженность действовать незамедлительно для мира в Афганистане", - написал Помпео в Twitter.
Переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани 9 марта принял присягу и официально вступил в должность. Не признавший своего поражения на выборах премьер-министр Абдулла Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства. Через два дня Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимал Абдулла.