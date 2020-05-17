Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-17T18:53
https://ria.ru/20200517/1571583721.html
Помпео приветствовал соглашение о разделе власти в Афганистане
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_0:0:2900:1631_1036x0_80_0_0_e2490f8130d8370a0fdbecc84fcf5876.jpg
РИА Новости

Помпео приветствовал соглашение о разделе власти в Афганистане

18:53 17.05.2020
676
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал политическое соглашение о разделе власти в Афганистане.
Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер Абдулла Абдулла, его политический конкурент, подписали в воскресенье соглашение о разделе власти.
"Рад получить известие от Ашрафа Гани и Абдуллы Абдуллы об их соглашении по инклюзивному управлению. Мы приветствуем их приверженность действовать незамедлительно для мира в Афганистане", - написал Помпео в Twitter.
Переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани 9 марта принял присягу и официально вступил в должность. Не признавший своего поражения на выборах премьер-министр Абдулла Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства. Через два дня Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимал Абдулла.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
12 мая, 18:40
Президент Афганистана приказал начать наступательную борьбу с "Талибаном"
243070
Обсудить 1
Майк ПомпеоАбдулла АбдуллаАфганистанСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
МИД Ирана предостерег США от угроз танкерам с топливом для Венесуэлы
Сотрудники полиции у здания Сиднейского оперного театра
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев
Косачев ответил на обвинения Еврокомиссии в дезинформации о коронавирусе
Акватория порта в Севастополе
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
Здание лаборатории P4 в институте вирусологии в Ухани, КНР
Китайский врач обвинил власти Уханя в сокрытии информации по COVID-19
Владимир Джабаров
В Совфеде оценили заявление о смене Зеленским стратегии по Донбассу
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров потребовал уволить медиков после заявлений о нехватке масок
Атомная электростанция Дукованы в Чехии
Россию хотят отстранить от строительства АЭС в Чехии, пишут СМИ
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Урок в школе
Журналист высмеял учебник, в котором сказано об украинских корнях Европы
Карлов мост на реке Влатава в Праге
Вице-премьер Чехии признал отсутствие доказательств "ввоза яда" из России
Медицинские работники
Прокуратура и СК проверят данные о занижении выплат белгородским медикам
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Жертвами COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки стали 139 человек
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео призвал Китай не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Ученые предложили создавать "ядерные пули" для лечения рака мозга
03:30Число случаев COVID-19 в Мексике приблизилось к 50 тысячам
03:28Эксперт рассказала, как правильно избавляться от долгового бремени
03:26Синоптик рассказал, когда вернется тепло
03:22Эксперты рассказали, кто сможет продолжить работать удаленно в будущем
03:15В Непале продлили режим изоляции до 2 июня
03:13В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня
03:11Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
03:09Россия и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8
03:06"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе
03:05Источник: один из пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили
02:48В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС
02:39В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
02:29Трамп заявил о большом сокращении случаев COVID-19 в США
02:27МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
02:25Эксперт рассказал, можно ли перезванивать по неотвеченным вызовам
02:14Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
02:04Прибывающим в Эквадор необходимо будет доказать отсутствие коронавируса
01:51"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
01:48Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
Лента новостейМолния