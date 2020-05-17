Кадыров потребовал уволить медиков после заявлений о нехватке масок

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты. Об этом он заявил на заседании правительства республики, сообщает ЧГТРК "Грозный"

"Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает", — сказал глава региона на заседании.

Кадыров подчеркнул, что у Чечни достаточно средств защиты и медикаментов не только для собственных нужд, но и для помощи соседним регионам.

Глава региона дал послушать аудиозапись, на которой сообщается о смерти женщины-врача больницы в Гудермесе , а также заявление ее сына о том, что она на самом деле жива. Кадырова возмутило распространение недостоверных данных.

"Врач должна снимать панику, успокоить, Если даже умирают, надо по-другому преподнести. Эй, люди, вам не стыдно? Оставьте, не распространяйте слухи!" — призвал глава региона.

Ранее в соцсетях и мессенджерах появились аудио- и видеосообщения, в которых сотрудники Гудермесской районной больницы утверждали, что учреждение перепрофилируют для принятия больных COVID-19, но при этом они не обеспечены средствами защиты, а администрация больницы в ответ на их претензии грубо обращается с коллегами.

После публикации записей и проведенной проверки был уволен главврач больницы. Выяснилось, что руководство учреждения ненадлежащим образом информировало персонал о подготовке, связанной c перепрофилированием больницы, и о наличии защитных средств.

Позднее авторы сообщений в соцсетях, медсестры и врачи больницы, в эфире телевидения признали необоснованность своих жалоб, отметив, что поторопились с выводами, поскольку были напуганы и не знали о запасах респираторов и других медицинских изделий.

В Чечне, по последним данным регионального Минздрава, зарегистрировано 918 случаев инфицирования, из них 529 человек вылечились, десять скончались.