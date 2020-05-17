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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T02:54
https://ria.ru/20200517/1571583669.html
Кадыров потребовал уволить медиков после заявлений о нехватке масок
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РИА Новости

Кадыров потребовал уволить медиков после заявлений о нехватке масок

18:53 17.05.2020 (обновлено: 02:54 18.05.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты. Об этом он заявил на заседании правительства республики, сообщает ЧГТРК "Грозный".
"Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает", — сказал глава региона на заседании.
Кадыров подчеркнул, что у Чечни достаточно средств защиты и медикаментов не только для собственных нужд, но и для помощи соседним регионам.
Глава региона дал послушать аудиозапись, на которой сообщается о смерти женщины-врача больницы в Гудермесе, а также заявление ее сына о том, что она на самом деле жива. Кадырова возмутило распространение недостоверных данных.

"Врач должна снимать панику, успокоить, Если даже умирают, надо по-другому преподнести. Эй, люди, вам не стыдно? Оставьте, не распространяйте слухи!" — призвал глава региона.

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Ранее в соцсетях и мессенджерах появились аудио- и видеосообщения, в которых сотрудники Гудермесской районной больницы утверждали, что учреждение перепрофилируют для принятия больных COVID-19, но при этом они не обеспечены средствами защиты, а администрация больницы в ответ на их претензии грубо обращается с коллегами.
После публикации записей и проведенной проверки был уволен главврач больницы. Выяснилось, что руководство учреждения ненадлежащим образом информировало персонал о подготовке, связанной c перепрофилированием больницы, и о наличии защитных средств.
Позднее авторы сообщений в соцсетях, медсестры и врачи больницы, в эфире телевидения признали необоснованность своих жалоб, отметив, что поторопились с выводами, поскольку были напуганы и не знали о запасах респираторов и других медицинских изделий.
В Чечне, по последним данным регионального Минздрава, зарегистрировано 918 случаев инфицирования, из них 529 человек вылечились, десять скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чеченская республика (Чечня)Здоровье - ОбществоРамзан КадыровГудермесОбщество
Популярные комментарии
А когда самого Рамзанчика уже уволят???
17 мая, 19:16
ВПВова Петин
171600139
Может не «провокаторов»,а лизунов пора бы увольнять?
17 мая, 19:58
Олег 84
170500124
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