Прокуратура и СК проверят данные о занижении выплат белгородским медикам

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Прокуратура и следственное управление Прокуратура и следственное управление СК России по Белгородской области проверят сообщения СМИ о том, что некоторые медики в регионе получили слишком маленькие выплаты за работу с больными коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ведомств в воскресенье.

Ранее работники станции скорой помощи в городе Алексеевка Староосколького района Белгородской области пожаловались на слишком маленькие выплаты или их отсутствие. Позже видеообращение записал водитель скорой помощи, он также пожаловался на маленькие выплаты и плохие условия работы – в частности, слишком старые автомобили скорой помощи.

"Алексеевским межрайонным следственным отделом… организовано проведение доследственной проверки по факту невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19… Будут оценены доводы о неполучении денежных средств в полном объеме, порядке их начисления, опрашивается медицинский персонал и должностные лица, ответственные за производство выплат", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону. Отмечается, что также в ходе проверки следствие будет добиваться погашения задолженности.

Аналогичную проверку проводит прокуратура региона. Сообщается, что прокуроры запросили у медиков документы по начислению выплат, анализируют их. Будет изучен каждый конкретный случай, подчеркивает надзорное ведомство.

"В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на реальное восстановление прав медицинских работников", - сообщает прокуратура.

По данным правительства региона, 14 мая на счета медицинских организаций были перечислены доначисленные за апрель средства по первому и второму федеральному постановлению о выплатах медицинским работникам, работающим с пациентами с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Перерасчёт был сделан в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ, которые регион получил 6 мая, отмечают власти. Большей частью перерасчёт коснулся работников скорой медицинской помощи и первичного звена.

Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с пандемией.