Псковский митрополит установил правила проведения служб с прихожанами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) на основании договоренности с властями региона и управлением Роспотребнадзора установил порядок проведения служб с участием прихожан, которые возобновляются с 21 мая, сообщает Псковская митрополия.
"Божественную литургию совершать на улице. Для этого настоятелям храмов необходимо позаботиться об изготовлении дополнительного престола… Для молящихся необходимо сделать разметку (например, в форме круга, квадрата; разметка в виде крестов не допускается, дабы не попирать священные символы) с сохранением дистанции между людьми 2–2,5 метра", - говорится в указе Тихона, опубликованном в воскресенье на сайте митрополии.
Как предписал митрополит, для всех сотрудников храмов, а также волонтеров использование защитных масок и перчаток является обязательным. Также священнослужители обязаны контролировать соблюдение прихожанами социальной дистанции при выходе с прихрамовой территории и во время обрядов.
"Рекомендуем отложить совершение таинств Крещения и других таинств… на месяц в связи с тем, что распространенной практикой является присутствие крестных и гостей из других регионов. Но, если это необходимо, совершать таинства… внутри храма в присутствии не более пяти человек со строгим соблюдением всех санитарных предписаний", - отмечается в указе митрополита.
Глава Псковской митрополии также распорядился в обязательном порядке вести фотофиксацию служб с участием прихожан. Фотоотчеты будут направляться в епархиальное управление "для предотвращения возможных претензий о несоблюдении санитарных правил".
Согласно данным оперштаба региона, в Псковской области на воскресенье подтверждено 424 случая коронавируса (против 405 в субботу). Выздоровели 140 человек, девять скончались.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что при отсутствии вспышек заболеваемости регион выйдет на плато по COVID-19 "довольно скоро".
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