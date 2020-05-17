Псковский митрополит установил правила проведения служб с прихожанами

Как предписал митрополит, для всех сотрудников храмов, а также волонтеров использование защитных масок и перчаток является обязательным. Также священнослужители обязаны контролировать соблюдение прихожанами социальной дистанции при выходе с прихрамовой территории и во время обрядов.

"Рекомендуем отложить совершение таинств Крещения и других таинств… на месяц в связи с тем, что распространенной практикой является присутствие крестных и гостей из других регионов. Но, если это необходимо, совершать таинства… внутри храма в присутствии не более пяти человек со строгим соблюдением всех санитарных предписаний", - отмечается в указе митрополита.