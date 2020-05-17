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Религия и мировоззрение
2020-05-17T18:43
https://ria.ru/20200517/1571583519.html
Псковский митрополит установил правила проведения служб с прихожанами
https://cdn23.img.ria.ru/images/156044/48/1560444847_0:100:2942:1755_1036x0_80_0_0_3bae1f885a56fecc413b5d46c51564fe.jpg
РИА Новости

Псковский митрополит установил правила проведения служб с прихожанами

18:43 17.05.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМитрополит Тихон (Шевкунов)
Митрополит Тихон (Шевкунов)
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) на основании договоренности с властями региона и управлением Роспотребнадзора установил порядок проведения служб с участием прихожан, которые возобновляются с 21 мая, сообщает Псковская митрополия.
"Божественную литургию совершать на улице. Для этого настоятелям храмов необходимо позаботиться об изготовлении дополнительного престола… Для молящихся необходимо сделать разметку (например, в форме круга, квадрата; разметка в виде крестов не допускается, дабы не попирать священные символы) с сохранением дистанции между людьми 2–2,5 метра", - говорится в указе Тихона, опубликованном в воскресенье на сайте митрополии.
Как предписал митрополит, для всех сотрудников храмов, а также волонтеров использование защитных масок и перчаток является обязательным. Также священнослужители обязаны контролировать соблюдение прихожанами социальной дистанции при выходе с прихрамовой территории и во время обрядов.
"Рекомендуем отложить совершение таинств Крещения и других таинств… на месяц в связи с тем, что распространенной практикой является присутствие крестных и гостей из других регионов. Но, если это необходимо, совершать таинства… внутри храма в присутствии не более пяти человек со строгим соблюдением всех санитарных предписаний", - отмечается в указе митрополита.
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Глава Псковской митрополии также распорядился в обязательном порядке вести фотофиксацию служб с участием прихожан. Фотоотчеты будут направляться в епархиальное управление "для предотвращения возможных претензий о несоблюдении санитарных правил".
Согласно данным оперштаба региона, в Псковской области на воскресенье подтверждено 424 случая коронавируса (против 405 в субботу). Выздоровели 140 человек, девять скончались.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что при отсутствии вспышек заболеваемости регион выйдет на плато по COVID-19 "довольно скоро".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеМитрополит Тихон (Шевкунов)Михаил ВедерниковНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Псковская областьОбщество
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