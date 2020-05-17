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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T18:35
https://ria.ru/20200517/1571583390.html
Глава Крыма пообещал выплаты на детей в возрасте от 16 лет
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РИА Новости

Глава Крыма пообещал выплаты на детей в возрасте от 16 лет

18:35 17.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что правительство региона выплатит по 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 16 лет.
Ранее правительство Крыма сообщало о планах выплат единоразовой помощи в размере 10 тысяч рублей детям от 16 до 18 лет, которые продолжают обучение в школе или колледже (профтехучилище).
"Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 16 до 18 лет из бюджета Республики Крым будут осуществляться на детей, которым на 1 июля 2020 года не исполнилось 18 лет, вне зависимости от того, где учатся молодые люди, – в школах, учреждениях среднего профессионального образования или на первых курсах вузов", - написал Аксенов во "ВКонтакте".
Он поручил министерству труда и социальной защиты и министерству внутренней политики, информации и связи республики разработать упрощенный порядок подачи заявлений на указанные выплаты в электронном виде через сайт "Госуслуги". Аксенов сообщил, что подробные разъяснения будут опубликованы на портале правительства региона до 22 мая, а сами выплаты будут производиться во второй половине июня.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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