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2020-05-17T18:35
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Шедевры из-под стамески: брянский художник создает картины из дерева
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РИА Новости
Шедевры из-под стамески: брянский художник создает картины из дерева
Мастер художественной резьбы по дереву из Брянска Евгений Дубовик создает удивительные картины. В его руках оживают заготовки и превращаются в шедевры декоративно-прикладного творчества. Его панно выставляются в России и за рубежом.
2020-05-17T18:35
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=94827495&type=mp4
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PT1M38S

Шедевры из-под стамески: брянский художник создает картины из дерева

18:35 17.05.2020
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Мастер художественной резьбы по дереву из Брянска Евгений Дубовик создает удивительные картины. В его руках оживают заготовки и превращаются в шедевры декоративно-прикладного творчества. Его панно выставляются в России и за рубежом.
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