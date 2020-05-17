Шедевры из-под стамески: брянский художник создает картины из дерева

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Мастер художественной резьбы по дереву из Брянска Евгений Дубовик создает удивительные картины. В его руках оживают заготовки и превращаются в шедевры декоративно-прикладного творчества. Его панно выставляются в России и за рубежом.