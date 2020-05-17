2020-05-17T18:35
2020-05-17T18:35
https://ria.ru/20200517/1571583360.html
Шедевры из-под стамески: брянский художник создает картины из дерева
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РИА Новости
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РИА Новости
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Шедевры из-под стамески: брянский художник создает картины из дерева
Мастер художественной резьбы по дереву из Брянска Евгений Дубовик создает удивительные картины. В его руках оживают заготовки и превращаются в шедевры декоративно-прикладного творчества. Его панно выставляются в России и за рубежом.
2020-05-17T18:35
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=94827495&type=mp4
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Шедевры из-под стамески: брянский художник создает картины из дерева
Мастер художественной резьбы по дереву из Брянска Евгений Дубовик создает удивительные картины. В его руках оживают заготовки и превращаются в шедевры декоративно-прикладного творчества. Его панно выставляются в России и за рубежом.