Патриарх соболезнует в связи со смертью монахов Троице-Сергиевой Лавры

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью от коронавируса насельников Троице-Сергиевой лавры игумена Ферапонта (Апполонова) и иеромонаха Модеста (Панченко), говорится в Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью от коронавируса насельников Троице-Сергиевой лавры игумена Ферапонта (Апполонова) и иеромонаха Модеста (Панченко), говорится в письме наместнику лавры епископу Сергиево-Посадскому Парамону, опубликованном в воскресенье на сайте Русской православной церкви.

Ранее рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции сообщила, что насельники Троице-Сергиевой лавры иеромонах Модест (Панченко), а также игумен Ферапонт (Апполонов) скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 14 мая и 15 мая соответственно.

"Выражаю свои глубокие соболезнования Вам, братии обители, а также всем, кто близко знал почивших", - написал патриарх Кирилл в письме к епископу Парамону.

По его словам, оба почивших священнослужителя "немало потрудились на ниве просвещения": отец Ферапонт долгие годы помогал готовить к выходу книги в издательстве Лавры, а отец Модест все свои силы отдавал воспитанию подрастающего поколения.

"Более 20 лет они с усердием совершали различные послушания в Лавре, духовно окормляли многочисленных паломников, мудрым пастырским словом и добрым примером благочестивой жизни наставляя пасомых, озаряя светом истины Христовой души людей… Возношу молитвы Воскресшему Господу, дабы Он с любовью принял в небесные обители души новопреставленных рабов Своих и сотворил им вечную память", - подытожил патриарх Кирилл.