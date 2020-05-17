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Религия и мировоззрение
2020-05-17T18:54
https://ria.ru/20200517/1571583331.html
Патриарх соболезнует в связи со смертью монахов Троице-Сергиевой Лавры
https://cdn24.img.ria.ru/images/156093/73/1560937397_0:66:1280:786_1036x0_80_0_0_bbf68c70997f5f3e18567f8ac8115914.jpg
РИА Новости

Патриарх соболезнует в связи со смертью монахов Троице-Сергиевой Лавры

18:39 17.05.2020 (обновлено: 18:54 17.05.2020)
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© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской областиТроице-Сергиева лавра
Троице-Сергиева лавра
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью от коронавируса насельников Троице-Сергиевой лавры игумена Ферапонта (Апполонова) и иеромонаха Модеста (Панченко), говорится в письме наместнику лавры епископу Сергиево-Посадскому Парамону, опубликованном в воскресенье на сайте Русской православной церкви.
Ранее рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции сообщила, что насельники Троице-Сергиевой лавры иеромонах Модест (Панченко), а также игумен Ферапонт (Апполонов) скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 14 мая и 15 мая соответственно.
Троице-Сергиева лавра
14 мая, 22:26Религия и мировоззрение
Умер пятый насельник Троице-Сергиевой лавры, заразившийся коронавирусом
"Выражаю свои глубокие соболезнования Вам, братии обители, а также всем, кто близко знал почивших", - написал патриарх Кирилл в письме к епископу Парамону.
По его словам, оба почивших священнослужителя "немало потрудились на ниве просвещения": отец Ферапонт долгие годы помогал готовить к выходу книги в издательстве Лавры, а отец Модест все свои силы отдавал воспитанию подрастающего поколения.
"Более 20 лет они с усердием совершали различные послушания в Лавре, духовно окормляли многочисленных паломников, мудрым пастырским словом и добрым примером благочестивой жизни наставляя пасомых, озаряя светом истины Христовой души людей… Возношу молитвы Воскресшему Господу, дабы Он с любовью принял в небесные обители души новопреставленных рабов Своих и сотворил им вечную память", - подытожил патриарх Кирилл.
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Религия и мировоззрениеРелигияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьОбщество
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