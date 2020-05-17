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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T18:22
https://ria.ru/20200517/1571583068.html
В Греции за сутки выявили 15 случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1036x0_80_0_0_2edf528d53795868a3fe80db55dfc77a.jpg
РИА Новости

В Греции за сутки выявили 15 случаев заражения коронавирусом

18:22 17.05.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
АФИНЫ, 17 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки один человек умер от COVID-19, зафиксированы 15 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2834 случая инфицирования, сообщил на брифинге в воскресенье в министерстве здравоохранения эпидемиолог, представитель ВВС Димитрис Хатзигеоргиу.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 22 человека. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 90 пациентов.
За последние сутки один человек умер от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 163 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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