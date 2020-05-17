В Греции за сутки выявили 15 случаев заражения коронавирусом

АФИНЫ, 17 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки один человек умер от COVID-19, зафиксированы 15 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2834 случая инфицирования, сообщил на брифинге в воскресенье в министерстве здравоохранения эпидемиолог, представитель ВВС Димитрис Хатзигеоргиу.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 22 человека. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 90 пациентов.
За последние сутки один человек умер от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 163 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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