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Религия и мировоззрение
2020-05-17T18:57
https://ria.ru/20200517/1571582914.html
Патриарх Кирилл отметил важность духовного роста в борьбе с пандемией
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570749587_0:77:3074:1806_1036x0_80_0_0_7474022dc40b7a8ac42bccd4a69b7f40.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл отметил важность духовного роста в борьбе с пандемией

18:14 17.05.2020 (обновлено: 18:57 17.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Люди не могут "силой разума" немедленно остановить эпидемию коронавируса, поиск разумного решения должен сопровождаться духовным ростом, отметил в проповеди патриарх Московский и всея Руси Кирилл, следует из сообщения на сайте Русской православной церкви.
Патриарх в воскресенье провел богослужение в скиту святого благоверного князя Александра Невского в подмосковном Переделкино.
"Ученые откроют пути борьбы с этой болезнью, но нам следует задуматься о том, почему же мы не обладаем уже сегодня способностью немедленно прекратить, опираясь на силу разума, эту пандемию", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, Господь допускает эти испытания, чтобы люди могли задуматься о своей ограниченности, так как "не все нам дается, и не все дается сразу".
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"Склоняясь пред лицом Божиим, мы должны испросить у него помощи не только в том, чтобы совершенствовать свой разум, но и в том, чтобы постоянно возвышать свой дух и чтобы дух оплодотворял наш разум. Тогда не будет никаких противоречий между наукой и религией, между внешним миром, который нас окружает, и духовным миром, которым живет Церковь", - подчеркнул глава Русской церкви.
Он отметил, что "нельзя искать истину, игнорируя дух, и, наверное, нельзя стремиться обладать духовным, игнорируя истину". "Так важно сегодня, в наше особое время, исполненное величайших научных открытий, - чтобы все силы разума поддерживались силой духа", - подытожил патриарх Кирилл.
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Религия и мировоззрениеРелигияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеАлександр НевскийПеределкиноПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьОбщество
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