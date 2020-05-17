Патриарх Кирилл отметил важность духовного роста в борьбе с пандемией

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Люди не могут "силой разума" немедленно остановить эпидемию коронавируса, поиск разумного решения должен сопровождаться духовным ростом, отметил в проповеди патриарх Московский и всея Руси Кирилл, следует из Люди не могут "силой разума" немедленно остановить эпидемию коронавируса, поиск разумного решения должен сопровождаться духовным ростом, отметил в проповеди патриарх Московский и всея Руси Кирилл, следует из сообщения на сайте Русской православной церкви.

Патриарх в воскресенье провел богослужение в скиту святого благоверного князя Александра Невского в подмосковном Переделкино

"Ученые откроют пути борьбы с этой болезнью, но нам следует задуматься о том, почему же мы не обладаем уже сегодня способностью немедленно прекратить, опираясь на силу разума, эту пандемию", - сказал патриарх Кирилл.

По его словам, Господь допускает эти испытания, чтобы люди могли задуматься о своей ограниченности, так как "не все нам дается, и не все дается сразу".

"Склоняясь пред лицом Божиим, мы должны испросить у него помощи не только в том, чтобы совершенствовать свой разум, но и в том, чтобы постоянно возвышать свой дух и чтобы дух оплодотворял наш разум. Тогда не будет никаких противоречий между наукой и религией, между внешним миром, который нас окружает, и духовным миром, которым живет Церковь", - подчеркнул глава Русской церкви.

Он отметил, что "нельзя искать истину, игнорируя дух, и, наверное, нельзя стремиться обладать духовным, игнорируя истину". "Так важно сегодня, в наше особое время, исполненное величайших научных открытий, - чтобы все силы разума поддерживались силой духа", - подытожил патриарх Кирилл.